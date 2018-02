El PP denuncia que la Junta deja en el cajón 2.381 millones para infraestructuras El Parlamento debate este miércoles sobre el final del peaje de la autopista Sevilla-Cádiz AP-4

STELLA BENOT

La polémica sobre el final del peaje de la autopista que une Sevilla y Cádiz sigue en aumento en Andalucía y en la tarde de este miércoles se debatirá en el Pleno del Parlamento aunque esta Cámara no tenga ninguna competencia al respecto.

El PP de Andalucía considera que este asunto «es una falacia, un motivo más para la confrontación» que es la principal arma política del PSOE según ha denunciado la portavoz popular Carmen Crespo.

Según esta formación política, se trata de «una cortina de humo» para tapar la falta de inversiones en infraestructuras de la Junta de Andalucía. Así, Crespo ha denunciado que sólo en 2017, la Junta dejó sin gastar 2.381 millones de euros de los 3.722 que había presupuestado inicialmente.

Una cifra que el PP eleva hasta nueve mil millones de euros desde el año 2013, cuando Susana Díaz ascendió a la Presidencia del Gobierno andaluz. «Lo hemos traducido a empleo y suponen trescientos mil puestos de trabajo perdidos entre empleos directos, indirectos e inducidos que se podían haber creado si ese dinero se hubiese gastado».

Asimismo, la portavoz popular ha asegurado que no hay dudas sobre el fin del peaje de la AP-4, «Se acabó la concesión y no se va a prorrogar, el Gobierno lo ha dicho claro pero el PSOE y Susana Díaz no están interesados en escucharlo».

Desde el PSOE, Podemos, Ciudadanos e IU este mensaje no está tan claro ya que desde todas las fuerzas políticas han salido voces reclamando claridad y el fin del peaje el 31 de diciembre de 2019 cuando finalice la concesión.

El PSOE ha convocado a los alcaldes de las localidades afectadas y al presidente de la Diputación de Sevilla para pedir claridad sobre este asunto. «Queremos que el Gobierno de España nos lo diga con toda claridad. No nos fiamos de la palabra de Moreno Bonilla que ya hemos visto con las 35 horas para los funcionarios el valor que tiene para el Ejecutivo de Rajoy», ha afirmado Mario Jiménez, el portavoz del PSOE.