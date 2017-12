POLÉMICA EN LA CÁMARA El PP llevará el caso Durán a la Cámara de Cuentas Podemos pide que se hagan públicas todas las actas del a Mesa del Parlamento mientras que ciudadanos se pone de perfil

El PP va a pedir a la Cámara de Cuentas que fiscalice todos los contratos menores que ha firmado el presidente del Parlamento, Juan Pablo Durán, ante la falta de explicaciones del presidente de la Cámara de por qué contrató para un vídeo institucional de 4 de diciembre a una empresa de Madrid en la que trabaja su sobrino, un contrato que costará a las arcas públicas 14.000 euros.

La portavoz del PP, Carmen Crespo, ha dicho públicamente que, «ante el ocultismo que ha tenido el presidente del Parlamento con la Mesa», van a pedir que la Cámara de Cuentas fiscalice todos los contratos menores, es decir, los inferiores a 18.000 euros. «No ha explicado por qué se contrató a esta empresa y no a otra y no informó a la Mesa del Parlamento que en esta empresa trabajaba un familiar suyo».

Podemos, por su parte, también tomará medidas sobre este asunto. La portavoz adjunta del grupo parlamentario, Esperanza Gómez, ha anunciado que su grupo va a volver a pedir que las actas de la Mesa del Parlamento sean públicas. «Nadie nos explica por qué no son públicos, sería importante poder poner el foco ahí porque muchas cosas se harían de forma distinta», ha señalado.

Así, la formación morada va a elevar de nuevo esta propuesta a la Mesa del Parlamento andaluz, toda vez que también espera conocer el expediente completo de la contratación de dicho vídeo promocional del 4D pues entiende que las explicaciones que ofreció Durán al respecto «son insuficientes y no justifican la contratación de familiares con dinero público de todos los andaluces».

De la misma manera, ha advertido de que es «muy grave» que la contratación para elaborar una campaña por el 4D se haga a una empresa madrileña en vez de contar con una andaluza o que en la misma trabaje el sobrino de Durán, «una casualidad extraña que hay que explicar».

Con todo, Gómez ha insistido en que Durán debe dimitir como presidente del Parlamento por la contratación de dicha empresa pues además, según ha explicado, la primera vez que informó a la Mesa de esta campaña «entendimos que eran los servicios propios del gabinete de Presidencia los que desarrollaría la campaña del 4D, y que la segunda vez que dio cuentas sobre este asunto, dijo que no conocía la empresa».

«Esto no pasaría si hubiera más transparencia en la Mesa», ha abundado la representante de Podemos Andalucía, que ha insistido en que tanto las actas como el orden del día de este órgano parlamentario deberían ser públicos porque así «un caso como este no hubiera sucedido. No nos pueden decir que las normas lo impiden porque no es cierto, pues la transparencia es un pilar de la democracia».

También Izquierda Unida se ha pronunciado sobre el asunto. El portavoz Antonio Maíllo ha explicado que el debate «surgido a raíz de esta contratación no es la legalidad de esta edición, ya que en ese caso ya no podría ser presidente». En todo caso, ha declarado Maíllo, «se trata de una práctica rechazable vinculada al nepotismo, ya que se trata de una empresa que dice que le gustó mucho, en la trabaja su sobrino, hijo de una hermana que tiene mucha importancia en el PSOE cordobés».

El dirigente de izquierdas ha exigido que el presidente de a conocer «por qué y cómo vino esa empresa a la presidencia» y ha asegurado que el polémico vídeo «no capta la esencia ni el valor histórico ni patrimonial de lo que acumulado por Andalucía en estos 40 años, si no que construye los topicazos que estamos hartos de escuchar».

Antonio Maíllo ha lamentado que después del pleno de la semana pasada el presidente no diese las explicaciones oportunas «formalmente, puesto que no estaba presente el letrado y no hubo levantamiento de acta».

Ciudadanos, de perfil

En medio de toda esta polémica llama la atención la actitud de Ciudadanos, que asegura que la transparencia y la regeneración democrática son sus principales banderas. Juan Marín no ha querido pronunciarse sobre el asunto esperando más aclaraciones de Juan Pablo Durán ante la Mesa del Parlamento. Sin embargo, tampoco ha habido explicaciones públicas de la formación naranja después de la celebración de la Mesa a pesar de que ABC le ha preguntado expresamente al miembro de Ciudadanos en el órgano de Gobierno del Parlamento, Julio Díaz.