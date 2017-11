POLÍTICA El PP pide explicaciones inmediatas a Durán «o tendrá que dimitir» Ciudadanos se pone de perfil en la polémica mientras que Podemos e IU piden la convocatoria urgente de la Mesa del Parlamento



La portavoz del PP andaluz en el Parlamento, Carmen Crespo, ha advertido al presidente de la Cámara andaluza, Juan Pablo Durán, de que si no da explicaciones «inmediatas por la contratación de una empresa de Madrid en la que trabaja su sobrino, tendrá que dimitir».

Carmen Crespo ha pedido a Durán que reúna a la mayor brevedad a la Mesa para abordar esta cuestión y que además ofrezca explicaciones públicas. En los últimos momentos, los grupos parlamentarios de Izquierda Unida y Podemos han pedido la convocatoria para hoy mismo de la Mesa del Parlamento en la que se expliquen los detalles de esta contratación.

La parlamentaria popular Esperanza Oña, que es miembro de la Mesa del Parlamento ha explicado que no ha tenido ningún tipo de contrato, si bien ha precisado que cualquier tipo de gasto debe llegar a la Mesa con un informe de la Intervención. «Es lo conveniente, aunque a veces, si el contrato es menor, no sea obligatorio», ha indicado.

Tras asegurar que su formación no cuestiona la legalidad del contrato, Oña ha explicado que en la Mesa que se celebró este miércoles se le preguntó a Durán de quién era esta empresa y que el socialista «le quitó mucha importancia diciendo que había sido una cosa casual y que prácticamente no los conocía».

Asimismo, la representante del PPandaluz ha querido dejar claro que su formación había confiado «plenamente» en Juan Pablo Durán para lo relativo a esta campaña y que incluso le habían trasladado su confianza en que la iba a tratar de una manera «absolutamente institucional y no partidaria».

Mientras el PSOE guarda silencio al respecto, el portavoz de Ciudadanos, Juan Marín, optaba por ponerse de perfil sobre este polémico asunto y a pesar de que se trata de un posible caso que afecta a la regeneración democrática que es bandera de la formación naranja.

Juan Marín ha explicado que ha hablado con el presidente del Parlamento para anunciarle que su grupo pedirá las explicaciones oportunas en la Mesa del Parlamento, a través de su representante Julio Díaz, «sobre el procedimiento que se ha seguido para la contratación de estos servicios» por parte de la empresa.

Ha dicho que el propio Durán le ha transmitido que «no es una empresa de su sobrino, como parecía indicar algún titular de prensa, sino que su sobrino, hace unos tres o cuatro meses, está trabajando en esa empresa porque le hicieron un contrato laboral».

«Esta es una cuestión que en un momento determinado pudiera o no ser ética si se conociera, pero lo que queremos es asegurarnos de que el procedimiento administrativo y de contratación que se ha seguido cumple con la ley de Contratos y con todo lo que tiene que garantizar que los recursos públicos no tengan otro fin que no sea buscar la mejor opción y, sobre todo, buscar una empresa que, como ocurre en este caso, es de las mejores que se dedican en este sector a la difusión por redes de publicidad institucional».

Asimismo, Juan Marín ha afirmado que el presidente de la Cámara le ha trasladado que este procedimiento de contratación tiene todos los «parabienes de los letrados de la Cámara».

El dirigente de Ciudadanos ha señalado que si esas explicaciones ponen de manifiesto que el contrato cumple con la ley, evidentemente, el asunto«quedará en nada y si hay algún tipo de responsabilidad en la tramitación, nosotros la exigiremos como siempre, pero primero hay qué conocer y una vez que conozcamos, decidiremos».