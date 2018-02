ACORDADA EN JUNIO DE 2017 La prenda de abrigo para los bomberos forestales les llegará en verano Medio Ambiente reconoce que la compleja licitación ha retrasado la entrega que estaba prevista para octubre del año pasado

ROMUALDO MAESTRE

Las prendas de abrigo de los bomberos forestales que estos acordaron con la Agencia de Medio Ambiente y Agua (Amaya) en junio de 2017 y que estaban previstas para ser entregadas en el mes de octubre del año pasado llegarán para el verano. Esto es lo que se dilucidó de la pregunta de la diputada del Partido Popular Arancha Martín al consejero de Medio Ambiente José Fiscal ayer en el Parlamento andaluz. Fue precisamente ABC el que se hizo eco de esta denuncia de los delegados de personal de todos los sindicatos con representación en Amaya a mediados de enero.

A nivel europeo

El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía anunció la adjudicación, por un importe de 416.724 euros del contrato de las prendas de protección contra el frío destinadas a los bomberos forestales. El lote fue adjudicado el pasado 14 de febrero y es uno de los 29 que forman parte de la licitación de suministro de Equipos de Protección Individual del Plan Infoca, que cuenta con un presupuesto superior a los 4,85 millones de euros, según precisó Fiscal.

«Dada la complejidad de la licitación, que hubo que hacerla a nivel europeo», es lo que ha retrasado la entrega, justificó Fiscal, que a la vez reprochó al PP que «crear una alarma entre los trabajadores no beneficia nada». La respuesta de Martín fue que la «alarma la ha creado la Consejería debido a su gestión, porque podían haber licitado el abrigo para el invierno con carácter de urgencia y no que les llegará en verano». Martín puso el ejemplo de los bomberos forestales de Málaga y Almería que en diciembre tuvieron que trasladarse a Granada y trabajaron con prendas no aptas para el frío que hacía.

Fiscal defendió que los bomberos han contado en todo momento con prendas de abrigo adecuadas

Fiscal defendió por su parte esta nueva adquisición de abrigo «que pasa de los 10 euros que costaban antes a 80» y que se suman a las «innumerables» mejoras que en esta materia ha realizado la Junta de Andalucía. Durante su intervención, el consejero subrayó «vaya esto por delante, que los bomberos forestales de Andalucía han contado en todo momento con prendas de abrigo adecuadas que han sido expresamente consensuadas con los representantes de los trabajadores en la Comisión de Seguridad y Salud y validada por la autoridad laboral». Además, aprovechó su intervención para reprocharle a la representante popular que «si tanto le preocupan los bomberos forestales presione al Ministerio de Empleo para los coeficientes reductores» de la jubilación.