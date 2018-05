ADELANTO DE ELECCIONES Las preocupaciones del PSOE andaluz con la moción de censura a Rajoy Susana Díaz apoya a Pedro Sánchez pero mantiene que no debe haber acuerdos con los independentistas al tiempo que se inclina por convocar elecciones

STELLA BENOT

El PSOE andaluz no quiere ser otra vez el malo de la película. Para Susana Díaz las primarias «son el paleolítico» y el líder federal del partido es Pedro Sánchez por lo que la consigna que este lunes salió del salón principal de la calle San Vicente, sede regional del PSOE donde se celebró la reunión de la Comisión Ejecutiva Regional, fue dejar total libertad de movimientos a su secretario general en lo que a la moción de censura a Mariano Rajoy se refiere.

Pero eso no quiere decir que los socialistas andaluces no tengan sus propias opiniones aunque Susana Díaz no quiere que las expresen ni en público ni en privado para no enturbiar un proceso que es delicado. Eso sí, las comentaron en la reunión de la Ejecutiva donde quedó constancia de sus inquietudes.

Susana Díaz dijo este lunes lo mismo en la reunión de su Ejecutiva, que ante los medios de comunicación que ante el Comité Federal del PSOE que Pedro Sánchez convocó en Ferraz para explicar su postura.

El mensaje es claro: «No es admisible ningún tipo de acuerdo ni concesión con los independentistas» porque Mariano Rajoy «está inhabilitado tras la brutal sentencia del caso Gürtel». Un mensaje que fue aplaudido en el seno de un Comité Federal donde no hubo tensión y sí un apoyo unánime a Sánchez de todas las federaciones.

Susana Díaz también quiso escenificar la normalidad y el apoyo de su federación, -la más poderosa de todas según recuerdan cada vez que tienen ocasión- aplaudiendo a Pedro Sánchez en su intervención. Claro que todo no iban a ser mieles. Susana Díaz habló la primera ante el Comité Federal y, nada más concluir sus palabras, se marchó de Ferraz rumbo a Andalucía. Es presidenta y tiene una agenda apretada es lo que dicen.

El interés general

La principal preocupación en el PSOE andaluz es que Pedro Sánchez sea capaz de transmitir a los españoles que ha dado este paso «por el interés general» y no buscando el suyo particular. También hay dudas muy serias sobre las posibilidades reales de gobernar en España con 84 diputados, que son con los que cuenta Pedro Sánchez en la bancada socialista.

Con eso y con un Presupuesto aprobado por el PP con su criterio político. Sin margen para marcar un sello propio además en un Congreso tan fragmentado. Por eso Susana Díaz ha dicho públicamente también que las elecciones son «inevitables».

El principal problema de toda esta situación es que Andalucía es la primera comunidad autónoma donde habrá que enfrentarse a las urnas tras todo este tsunami político. Y los votantes no van a distinguir entre el PSOE de Sánchez y el PSOE de Susana Díaz. Si Sánchez triunfa, mejor para Andalucía pero si fracasa puede arrastrar a la presidenta andaluza bajo el manto de Ciudadanos.

Perfil bajo

Así, la consigna de los socialistas andaluces es mantener un perfil lo más bajo posible en toda esta polémica. Que Pedro Sánchez sea el líder visible y recoga todos los frutos de su decisión política.

Por eso al Comité Federal celebrado este lunes faltaron señalados cuadros del PSOE andaluz. No hubo presión de Susana Díaz para que dejasen todo y se presentasen en Ferraz, «¿para qué? si ya está todo decidido además», decían algunos en voz muy baja.

Juanito Valderrama

Particularmente llamativo fue el caso de Francisco Reyes, secretario general del PSOE de Jaén y presidente de la Diputación Provincial quien no cambió su agenda para trasladarse a Madrid. Reyes tenía dos convocatorias públicas previstas este lunes por la tarde en Torredelcampo.

A las 19.00 horas fue a hacerse la foto oficial del Club de Lucha Power junto a la alcaldesa de la localidad, Francisca Medina. Y media hora más tarde, ambos inauguraron la Sala Juanito Valderrama en el Centro Cultural de la Villa.