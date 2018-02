ENCUESTA DE GAD3 para ABC El PSOE gana, pero PP y CS están a un escaño de alcanzar la mayoría para un cambio de gobierno Ciudadanos suma 17 diputados del resto de partidos: seis se dejaría el PSOE, cinco el PP al igual que Podemos

El PSOE volvería a ganar en Andalucía de convocarse ahora las elecciones en la comunidad y gozaría de una mayoría amplia, con 41 diputados, para formar gobierno con el apoyo de Ciudadanos, la única formación que incrementa notablemente su representación parlamentaria, de 9 a 26 diputados, gracias al desgaste del resto de fuerzas políticas.

Ciudadanos empata en porcentaje con el PP, que obtendría una representación de 28 diputados, pero a ambas fuerzas políticas les faltaría solo un escaño para alcanzar la mayoría absoluta necesaria para promover un gobierno de cambio que dé paso a la alternancia política en Andalucía tras 36 años de gobiernos socialistas.

Al PSOE le queda incluso la baza de pactar un gobierno «de izquierdas» gracias principalmente a la resistencia de IU, ya que Podemos se quedaría solo con diez de los quince representantes que actualmente tiene en la Cámara andaluza.

La encuesta confirma el ascenso espectacular de Ciudadanos, que pasaría de los 9 diputados conseguidos en las elecciones de 2015 a 26. Es la única formación que suma frente a las caídas de PSOE, que perdería seis diputados, y el PP, que se deja cinco; los mismos que Podemos. IU perdería uno de sus cinco representantes, concretamente su escaño por Granada, en relación al resultado de las elecciones de 2015.

La irrupción de Ciudadanos como fuerza política emergente es muy relevante en Málaga

La irrupción de Ciudadanos como fuerza política emergente es muy relevante en Málaga donde suma cuatro escaños más que en 2015 y se coloca como la primera fuerza política en la provincia. Tres más ganaría en Cádiz, otros dos en Sevilla –los que pierden PSOE y Podemos–; también dos en Almería y en Granada, provincia en la que se aprovecha de la pérdida de escaños de Podemos e IU. Sólo en Jaén, Ciudadanos se quedaría con idéntica representación a la que tiene ahora. Allí el PSOE se hace con el diputado que perdería el PP.

El pacto de Gobierno

A Ciudadanos, por tanto, no le pasa factura el apoyo que otorgó a Susana Díaz para su investidura como presidenta en 2015, una opción que ha mantenido durante la legislatura respaldando desde entonces los presupuestos. La encuesta pone de relieve cierta igualdad entre quienes consideran positivo, negativo o les resulta indiferente el apoyo que desde la investidura presta Ciudadanos al gobierno socialista andaluz y un tercio de los encuestados opina que la formación naranja está haciendo que se cumplan las condiciones de ese acuerdo.

¿Como verían los andaluces un hipotético cambio de Gobierno en la Junta de Andalucía? Con independencia de sus preferencias políticas, los andaluces no creen posible un cambio de gobierno en las próximas elecciones autonómicas. Más del 60 por ciento de los encuestados admite que el partido más votado en Andalucía será el PSOEy que Susana Díaz volverá a presidir la Junta de Andalucía, una opción que prefieren el 21,4 por ciento de quienes responden sobre los cinco líderes de los partidos políticos con representación parlamentaria. Le sigue en esa preferencia el portavoz de Ciudadanos, Juan Marín, con un 12,4 por ciento de respuestas.

Marín, sin embargo, es el líder andaluz menos conocido, lo identifica el 64 por ciento de los encuestados, algo menos que al portavoz de IU Antonio Maillo (69,8)o al líder del PP andaluz Juanma Moreno (70,3). En cuanto a conocimiento por el electorado, Susana Díaz es imbatible.

Adelanto electoral

La encuesta ha preguntado asimismo por la opinión de los andaluces sobre un hipotético adelanto electoral. La mitad de los entrevistados estaría a favor de no esperar la convocatoria de las elecciones andaluzas hasta 2019. Esa posibilidad ha sido descartada reiteradamente por la presidenta de la Junta en las últimas semanas. En el PPopinan, no obstante, que habrá elecciones en otoño.

El espectacular avance electoral de Ciudadanos, posiblemente el dato más revelador de la encuesta de GAD3, se plantea como el principal problema electoral en el objetivo del PSOEpor mantenerse en el poder en Andalucía, la única comunidad que en democracia no ha experimentado la alternancia política. Por eso no es descartable el adelanto electoral si se mantiene la tendencia que marca el sondeo. No en vano, el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera se mostraba ayer seguro de que su partido «puede ganar» al PSOE en Andalucía, al que augura que «dará batalla». Desde Podemos advertían al PSOE que hay una derecha a la que le empiezan a salir los números para gobernar.