Reacciones a la violación de un niño en Jaén: «Para hacer maldades no son menores» Los lectores opinan sobre la información que publicaba este jueves ABC de Sevilla de los abusos a un alumno de jiennenese en el colegio

M. MOGUER

@ManuelMoguer SEVILLA 09/02/2018 13:38h Actualizado: 09/02/2018 13:39h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La violación de un niño de nueve años en un colegio de Jaén a manos de otros menores de edad, que además eran compañeros de estudios ha provocado reacciones airadas de muchos de los lectores de ABC de Sevilla en las redes sociales. Muchos de quienes han leído la información sobre la violación del niño de Jaén que saltaba este jueves a la luz se muestran indignados y piden una revisión de la Ley del menor para eliminar la garantía de inimputabilidad de los menores.

Es el caso de Yolanda Rodriguez Barba, quien opina que «habría q cambiar la ley del menor, que no sé quién fue el lumbreras al que se le ocurrió que un niño de 12 años es inimputable por el simple hecho de tener 12 años». La apoya Elisa Vallejo Vidal, quien pide también la reforma legal y argumenta que «para hacer las maldades no son niños» y que «el trauma de esa pobre criatura es para toda la vida, que paguen de la misma forma de la magnitud del dolor que causaron». Cree esta lectora de ABC de Sevilla que esta falta de castigo puede tener un efecto llamada en otros menores y asegura que le da «pena» la «la humanidad de hoy en día con sus leyes» y aboga por «un cate a tiempo».

Eva María Rodríguez también quiere dureza con estos menores: «Sus actos deben tener consecuencias, mira todo lo que pasa por tanta protección al menor, cada día se escuchan cosas» y reflexiona: «¿Qué no harán cuando sean mas mayores?». Jeanette Del Río Zambruno opina que «con esa edad ya se sabe perfectamente lo que se hace», y asegura que ela se tomaría «la justicia por mi mano. Ojo por ojo».

Isabel Gomez Maestre pone el acento en las familias de los presuntos agresores: «Veo poca crítica a los padres de los salvajes. Son niños mal nacidos pero son niños, ellos no se educan solos y si a los padres no les cae represalias seguirán sin educar bien a sus hijos. Y respecto a los salvajes, ahora es cuando tienen que pensar en la puñetera reinserción, no cuando tengan 20, 25, 30... Porque esos son futura "manada"».

Coincide con Isabel Mamiblue Martí: «¿Y los padres de esos niñatillos que hacen? Un mes sin salir de casa y sin pantallitas y con los libros delante los tenía yo», dice.