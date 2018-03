TALENTO ANDALUZ Regino, deportista de snowboard: «Se puede vivir del deporte sin fútbol» Por aquello de que los andaluces nacen donde quieren, el reciente medallista olímpico de snowboard español es un ceutí que se hizo malagueño con un año

J.J. MADUEÑO

MÁLAGA Actualizado: 24/03/2018 10:03h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Regino Hernández comenzó a hacer snowboard con su padre. Tras mudarse a Mijas cuando tenía menos de un año, la familia montó una tienda de deportes de riesgo con la que ganarse la vida. Vendía artículos de nieve y el progenitor comenzó a practicar para probarlos y saber qué estaba vendiendo. Acercó al pequeño Regino a estos deportes, se enamoró de la nieve y la hizo su forma de vida. Ahora ha roto 26 años de vacío en el medallero español en deportes de invierno tras la de Blanca Fernández Ochoa en Albertville.

¿Se considera un referente del deporte andaluz?

No lo sé. Posiblemente lo sea. Eso es algo que tiene que decidir la gente. Después de la medalla se espera que haya un «boom» por el snowboard y por los deportes de invierno. No sólo en Andalucía, sino en toda España. El bronce es importante para todo el país y, sobre todo, para las disciplinas de nieve. Evidencia que se puede vivir de otros deportes que no sean el fútbol. Si eres constante, luchas y entrenas se puede conseguir.

¿Quién les sustenta como deportistas?

El principal apoyo que tenemos es la Federación Española de Deportes de Invierno. Es la que tiene el mayor número de patrocinadores, aunque cada uno tengamos los nuestros.

¿Y la andaluza?

No tiene grandes patrocinios como para poder ser un apoyo fundamental.

Sin embargo, en Andalucía tenemos Sierra Nevada, que ha sido sede de campeonatos del mundo…

La organización de esos campeonatos fue increíble. Sierra Nevada es una de las mejores estaciones del mundo. El clima y la nieve, hasta cuando es la artificial de los cañones, es de mucha calidad. Es un lugar para disfrutar con la familia y practicar el deporte por diversión. Para entrenar nos vamos a otras zonas de Europa.

¿Por qué se marchan?

No hay instalaciones para poder entrenar el «Boarder Cross» a un nivel tan alto como el nuestro. No hay circuito y el entrenamiento en Sierra Nevada es muy elemental. No sirve para competir al máximo nivel. Luego también hay un problema de temporada. Nosotros entrenamos de julio a noviembre, que es cuando la estación está cerrada. Luego competimos hasta marzo. Las fechas no encajan. Por eso siempre nos tenemos que marchar a estaciones de Europa a preparar los campeonatos.

¿Qué salud diría que tiene el deporte andaluz?

Muy buena. Tenemos gente de mucho nivel. En todos los deportes hay andaluces que destacan, como por ejemplo el jugador del Real Madrid Isco Alarcón, de Málaga.