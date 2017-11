Sáenz de Santamaría:«No vengo a enmendar la plana pero pido al Gobierno andaluz que deje de enredar» La vicepresidenta del Gobierno visita Sevilla y reitera que busca el consenso en el sistema de financiación

STELLA BENOT

SEVILLA 20/11/2017

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha querido evitar este lunes el enfrentamiento directo con el Gobierno andaluz, si bien le ha pedido que deje de «enredar» con el sistema de financiación autonómica.

Así lo ha manifestado Sáenz de Santamaría, acompañada del presidente del PP andaluz, Juanma Moreno, y tras intervenir en el Comité Ejecutivo Autonómico ; donde ha recomendado a la Junta de Andalucía «que estudie la historia reciente porque que acuse al Gobierno central de querer hacer dicho pacto fiscal es desconocer que todo el tema del independentismo vino porque Mariano Rajoy no se avino a abrir un pacto fiscal exclusivo para Cataluña».

«Aquí las invenciones del Gobierno andaluz tienen muy poco recorrido más que intentar enredar», ha sostenido la vicepresidenta, quien ha hecho hincapié en que este asunto es «lo suficientemente serio como para que no enredemos con cosas que son absolutamente falsas».

«Cuando visito Andalucía no le enmiendo la plana a nadie, aunque podría enmendársela en algunas cosas que no comparto al gobierno socialista de la Junta de Andalucía pero no lo hago por respeto institucional».

La vicepresidenta ha insistido en que el modelo de financiación autonómico vigente «no es un modelo bueno» y ha recordado que así vienen afirmándolo desde que lo aprobó el PSOE de la mano de ERC. Por eso, ha explicado que hay que reformarlo «con acuerdo con el PSOE, a nivel de las comunidades autónomas, de las instituciones y a nivel de partidos».

«Y si todos tenemos voluntad, podremos sacar adelante un nuevo modelo de financiación buscando la máxima igualdad de lo españoles a la hora de recibir servicios públicos ya que, al fin y al cabo, de eso van los modelos de financiación».