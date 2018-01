Reacción a las muertes en Urgencias: «No vamos a permitir que se culpe a ningún profesional sanitario» Médicos, personal de Enfermería y auxiliares plantan cara en bloque a la Junta por su forma de plantear la jornada de 37,5 horas y el teletrabajo

En el Sistema Andaluz de Salud (SAS) de la Junta ya no se plantea la «excelencia» del servicio a los ciudadanos. los profesionales sanitarios, han explicado este martes en rueda de prensa en Sevilla, se centran ahora en «la seguridad de los pacientes». Es decir, en que quienes acuden a los hospitales, no se mueran. Médicos, personal de Enfermería y auxiliares denuncian que están desbordados y que eso provoca situaciones en las que no se puede garantizar la seguridad de los ciudadanos.

La gota que ha colmado el vaso de la paciencia de estos profesionales es el documento de la Consejería de Hacienda y Administración Pública que recoge cómo deben justificar las 2,5 horas semanales de jornada laboral desde fuera de su centro de trabajo. «Afrenta», «ataque», «indignante». Son algunas de las formas en que han calificado la forma y el fondo de esta medida desde el Sindicato Médico Andaluz (SMA), el sindicato de Enfermería Satse y el de auxiliares sanitarios USAE.

No entienden desde estos colectivos -que cubren a la mayoría de los profesionales sanitarios que trabajan en la Consejería de Salud- que el resto de cuerpos de funcionarios puedan justificar las horas de teletrabajo con investigación, cursos de idiomas o con la notificación al responsable directo de que se va a trabajar desde casa y ellos tengan tan constreñidas las posibilidades de convalidación de horas.

En total, han sumado, ni haciendo todos los cursos que plantea el catálogo de la Junta podrían cumplir con las más de 100 horas que les pide Salud para completar su jornada laboral como teletrabajo. «Es injusto. No hay mayor discriminación en ningún otro documento de la Junta de Andalucía», se quejan desde Satse.

Este documento, respuesta del Gobierno de Susana Díaz a la sentencia del Tribunal Constitucional que anulaba su decreto de las 35 horas de jornada semanal para los trabajadores públicos, tiene dos lecturas. Por un lado, dicen los sanitarios, es una estrategia de la Junta para «mantener y alimentar de trabajo a la administración paralela». Explican estos sindicatos que en esas agencias es donde se hacen los cursos que justifican la jornada y donde se certifican lo méritos.

Por otro lado, aseguran que el plan parece montado de modo que los sanitarios nunca puedan cumplir el total de horas de teletrabajo y tengas que trabajar el resto en su puesto. «Así se ahorran contratar a gente, se recorta más en empleo», aseguran.

Muertes de pacientes

Pero, ¿cómo afecta todo esto a los ciudadanos? Explican desde el SMA, Satse y USAE que estas medidas tienen un impacto directo en la atención de los pacientes. «En Andalucía -indican- hemos pasado de hablar del grado de excelencia sanitaria a cuestionar la seguridad de los pacientes». Medidas como el teletrabajo, razonan, solo añade estrés, que viene a sumarse a la situación de congestión de las áreas de Urgencias de los hospitales de Andalucía. La muerte de dos pacientes tras esperar horas en las salas de espera ha puesto sobre la mesa las condiciones de trabajo de los sanitarios en la comunidad, así como el cumplimiento del protocolo de asistencia en estos departamentos.

Los profesionales sanitarios se muetrasn muy duros al ser cuestionados por la muerte de dos pacientes tras horas sin atención en las salas de espera de dos hospitales andaluces. «No vamos a permitir que se culpe a los sanitarios que trabajan allí», indican desde los sindicatos. «Esta situación no es nuestra responsabilidad, es de la administración, que tiene que asegurarse de que se conoce y se cumplen los protocolos y de que se cumplen también en los periodos de híperdemanda».

Precisamente la clave de esta polémica está en a saturación de los servicios de urgencias de los hospitales de Andalucía. Una situación que no entienden los sanitarios, toda vez que los picos de gripe se repiten invariablemente todos los años. «Si todos los cursos tenemos que hablar del plan de alta frecuentación es que igual el plan no es el adecuado», reflexionaron.