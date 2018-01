El secreto de los pueblos de Andalucía donde no hay paro: así es su pleno empleo Varios municipios de la comunidad tienen una tasa de desmpleo inferior al 5%, cuando la media andaluza es del 24%

Con un cinco por ciento de paro se puede hablar de pleno empleo según los economistas. En Andalucía hay unas pocas poblaciones que se puedan aproximar a esa mítica cifra y que tengan índices por debajo del 10 por ciento. Jaén es la provincia con mayor número, veinte, seguida de Almería, 17. A muy larga distancia se encuentran los seis de Córdoba, los cuatro pueblos de Granada, tres en Sevilla, uno en Huelva y lo más curioso: ninguno en Cádiz. Los pueblos andaluces sin apenas desempleo son del interior, tienen pocos habitantes (en torno a los dos mil) y están ligados a la agricultura o la ganadería, como los jiennenses y almerienses.

«Las zonas rurales de Andalucía y, en concreto, los pequeños pueblos del interior han sufrido con menos virulencia los efectos de la crisis, es decir, la han soportado mejor porque dependen menos de la demanda externa. Entre otras razones podríamos señalar que el medio rural no ha vivido la burbuja inmobiliaria y, por consiguiente, la crisis de sectores vinculados a la construcción», señala Rosario Andújar, presidenta de la Asociación para el Desarrollo Rural de Andalucía (ARA). «Si algo caracteriza al mundo rural es la diversidad de pequeños negocios y empresas de reducido tamaño y en su gran mayoría de carácter familiar. De hecho, muchos de los ingresos del medio rural provienen de trabajadores autónomos y una parte muy importante de quienes realizan una actividad por cuenta propia en el medio rural son mujeres con diversificación de tareas en la artesanía, el turismo rural, actividades relacionadas con la naturaleza y servicios en general...», explica la también alcaldesa de Osuna por el PSOE.

«La agricultura y la actividad agroalimentaria sigue siendo -continúa Andújar- la actividad principal. Además, se trata de sectores que generan una importante mano de obra. Nos encontramos con cultivos donde trabajan prácticamente todas las familias y cooperativas y almazaras que emplean, igualmente, a una importante mano de obra local.

Los programas de desarrollo

Para Rosario Andújar los programas de desarrollo rural se han revelado como uno de los mejores instrumentos para mejorar la calidad de vida en las zonas rurales y fomentar la diversificación de la actividad económica. «Después de más de dos décadas de funcionamiento, estas ayudas económicas de la Unión Europea han conseguido plantar cara al despoblamiento rural gracias a las iniciativas de la sociedad civil y los ayuntamientos rurales. De hecho, los programas de desarrollo rural han creado más empresas que cualquier otra política de fomento de la actividad empresarial», concluye.

Javier Sola, alcalde de Senés, en la Sierra de los Filabres de Almería, es pesimista en cuanto a las cifras del paro tan bajas en estos municipios. «No son reales, son ficticias en tanto en cuanto están ligadas al Plan de Fomento del Empleo Agrario (PFEA, antiguo PER)», señala. Según el regidor por el PP estamos asistiendo a una doble economía, la subsidiada a través de esta ayuda agraria y la de subsistencia. «En muchos de estos pueblos con 35-40 jornadas al año una pareja, donde la mujer también esté dada de alta en el régimen agrario se pueden sacar cerca de mil euros al mes, lo suficiente para ir tirando junto a pequeños cultivos de autoconsumo o intercambio», apunta. Los que están en este régimen agrario no pueden darse de alta en el paro como los del régimen general.

«Tenga en cuenta que en estos municipios hay pocas hipotecas, porque las casas se transmiten de padres a hijos y no hacen falta nuevas construcciones ya que no crece la población». Ésta es para Sola su mayor preocupación, el abandono de los municipios. «Yo no es que esté en contra del PER ni mucho menos, es desafortunadamente la única forma de ligar población a territorio, sobre todo en municipios del interior, pero necesitamos menos subsidios y más productividad, las ayudas no pueden durar eternamente, nos faltan emprendedores porque la gente se acomoda, no arriesga y eso es muy negativo para el desarrollo sobre todo de pueblos del interior de Almería donde se pierde un 5 por ciento de población todos los años», añade.

Cuando se le pregunta si el turismo rural para estos pueblos es una solución, responde que no, «es un complemento, pero la estacionalidad hace imposible que se pueda vivir de esto todo el año». Sola considera que sería fundamental la ayuda impositiva, menos carga fiscal, tanto por parte de la Junta como del Estado, para pequeñas empresas tecnológicas que no necesiten estar cerca de grandes vías de comunicación para prosperar. «Por ejemplo una pyme con diez trabajadores que se instalara en zonas deprimidas -prosigue- tendría que tener grandes bonificaciones, y no es así». «En España hay redondeando cerca de 8.000 pueblos de los cuales cinco mil están por debajo de los mil habitantes, en Almería ninguno ha ganado población en los últimos años. En 20 o 30 años si no ponemos remedio muchos habrán desaparecido. Un territorio despoblado es una seria amenaza para el paisaje y la naturaleza, pueden convertirse en pasto de las llamas», concluye.