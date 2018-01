Stop Impuesto Sucesiones avisa: «La exención del millón de euros sólo tiene validez durante 2018» La Asociación busca apoyos de PP, Podemos y Ciudadanos para que el Parlamento apoye a los afectados

ANTONIO R. VEGA
SEVILLA 04/01/2018

La plataforma ciudadana Stop Impuesto Sucesiones no está dispuesta a tirar la toalla tras la rebaja del tributo pactada por el PSOE y Ciudadanos dentro del acuerdo de presupuestos para 2018. Considera que la exención del impuesto para parientes directos que hereden hasta un millón de euros es «hito logrado gracias a las protestas populares», pero no resuelve el problema. Por ello ha iniciado una ronda de entrevistas con tres partidos de la oposición (Ciudadanos, Podemos y PP) con el objetivo de presentar una proposición no de ley que escenifique el apoyo del Parlamento a las familias que no pueden hacer frente a su pago.

La plataforma solicita paralizar los expedientes en curso de las familias por este impuesto en tanto no existan resoluciones judiciales definitivas, que, según esta asociación, están siendo ya favorables para los afectados.

Stop avisa de que la exención del primer millón «sólo tiene validez para el año 2018 y no afecta nada más que a los herederos directos (hijos, cónyuges, padres y nietos), sin contemplar las donaciones». «El objetivo no estará satisfecho hasta que se consiga la supresión completa de ese impuesto o su bonificación máxima, en un 99,9 por ciento», afirma.

La asociación que preside Juan Carlos Valverde retoma así su actividad reivindicativa ante el «clamor de muchas familias» afectadas por procesos de embargo, multas e intereses por no poder pagar el impuesto de sucesiones. En esta difícil tesitura se encuentra Ana Pérez, la pensionista de El Ejido que, como publicó ayer ABC, se enfrenta a una amenaza de embargo por una herencia de su hermana ante la imposibilidad de pagar 68.833 euros a la Junta en concepto de impuesto de sucesiones y 70.000 euros como plusvalía al Ayuntamiento almeriense.

Según expone la plataforma en una nota de prensa, representantes de Podemos, Ciudadanos y del PP se han mostrado dispuestos a «luchar en el Parlamento por la protección de las familias afectadas por el impuesto de sucesiones, entre las que hay algunas desesperadas por procesos de embargo, por los intereses que les cobra la Junta, obligadas a cerrar negocios y con deudas debido a las elevadas cantidades que deben abonar por haber heredado».

Proposición parlamentaria

El Parlamento andaluz ya rechazó una proposición no de ley similar, que contó con el único voto a favor del PP, si bien ahora Podemos, PP y Ciudadanos se han comprometido a «presentar y apoyar de nuevo esa propuesta, una vez consensuada, cuando próximamente se someta a votación», señaló Stop Impuesto Sucesiones.

Aunque la propuesta no sea vinculante, Stop cree que el «PSOE se sentirá aislado y enfrentado a su pueblo y al bien común si es el único partido que se niega a reparar esas injusticias familiares generadas por el brutal tributo a las herencias». A la vuelta de la Navidad, Valverde reanudará la ronda de entrevistas con PP, Podemos y Cs para ultimar la proposición.