Susana Díaz en la celebración del 28F: «La Constitución empezó a leerse con acento andaluz»

STELLA BENOT

El PSOE de Andalucía quería hacer una celebración festiva y por todo lo alto. Con una especial protagonista, eso sí: Susana Díaz que ha presidido este sábado un mitin fiesta en el nuevo auditorio de la Cartuja, Cartuja Center City, en un acto en el que no ha faltado de nada. Muy cuidado en todos los aspectos técnicos y con un gran despliegue de medios: la presentación de Manu Sánchez y la actuación del grupo Las Migas, un grupo catalán que fusiona música mediterránea con aires flamencos.

En este ambiente, y acompañada por 3.500 personas según los datos oficiales del PSOE, Susana Díaz ha reivindicado el acento andaluz y ha dicho que el referéndum por la autonomía celebrado el 28 de febrero de 1980 supuso que «la Constitución comenzó a leerse con acento andaluz», al tiempo que ha defendido la manera de hablar de los andaluces, «yo me rebelo en el ataque injusto a nuestro acento, en el ataque a nuestro manera de hablar y de vivir».

Asimismo, ha reivindicado el papel de Andalucía en la España actual y ha advertido que no tolerará injusticias. «El acento andaluz dice que nunca más vamos a permitir que haya comunidades de primera y de segunda, porque no hemos reprochado nunca lo que se nos robó en otro tiempo, sé que lo mejor para España es que Andalucía ocupe el lugar que merece, y que nadie pretenda arrinconar a esta tierra, porque no volverá a ser nunca una comunidad de segunda, ni Andalucía ni ninguna otra».

«Que nos escuchen bien, porque vamos a levantar la voz las veces que haga falta», ha sentenciado Susana Díaz, apuntando que sin Andalucía no se puede construir un proyecto de país con presente y futuro.

Y junto al acento, la igualdad. La palabra clave que aparecía en la cartelería, junto al lema oficial «Andalucía más que nunca» y que también ha centrado las palabras de Susana Díaz y de la secretaria general del PSOE de Sevilla, Verónica Pérez, quien también ha intervenido y ha cerrado sus palabras, «profundamente orgullosa de ser socialista andaluza»

Manu Sánchez

El humorista andaluz ha sido el encargado de presentar un acto en el que sus palabras, reivindicando el carácter andaluz y la manera de entender la vida, han provocado las carcajadas de muchos de los asistentes que han tenido que soltar las banderas de Andalucía (por cierto, muy pocas con el logo del PSOE que sí estaba en la cartelería oficial) para aplaudirlo.

Especialmente celebrado por el público ha sido su comentario sobre el «anuncio del salchichón» haciendo referencia a una marca de Cataluña a la que no ha nombrado. «En este anuncio, la abuela le esconde el salchichón al nieto, la madre al padre...¡Qué cosa menos andaluza que esconder el salchichón! Chiquillo pónlo ahí enmedio para todos. ¡Qué caminito del Rocío más malo con esa familia! ¡Qué caseta más malaje!».

En su habitual tono, Manu Sánchez ha moderado una tertulia de tres mujeres andaluzas, una dedicada a la Salud, otra a la Dependencia y la otra a la Teleasistencia, que han detallado las bondades de Andalucía en estos tres campos.

Las Migas

El grupo de música elegido por el PSOE de Andalucía también ha tenido una importante carga simbólica. Las Migas, cuatro mujeres catalanas que fusionan flamenco y otras músicas del Mediterráneo, han interpretado, entre otros dos temas muy aplaudidos, cuatro sevillanas que bajo el estribillo común «Yo me quedo aquí sentada, contemplando la belleza de la tierra que me vio nacer, de sus calles, de su gente y de su forma de querer», iban dedicadas a Lleida, Córdoba, Barcelona y Sevilla con piropos a cada una de las cuatro ciudades.

Asistentes

Al acto de celebración del Día de Andalucía del PSOE estaban invitados todos los militantes y se ha evitado cualquier alto cargo o figura relevante que no haya acudido como tal. De hecho, de los expresidentes de la Junta sólo ha asistido José Rodríguez de la Borbolla, aunque Susana Díaz ha nombrado también a Escuredo y se ha referido a la «honestidad y decencia de Manolo Chaves y Pepe Griñán», arrancando una de las ovaciones más sonoras de su discurso.

Ni siquiera han asistido todos los miembros andaluces de la Ejecutiva Federal. Tan sólo Alfonso Rodríguez Gómez de Celis y Nacho López han estado presentes en nombre de la dirección del PSOE.

Sí ha asistido todo el Gobierno andaluz, el alcalde de Sevilla, Juan Espadas, y todos los secretarios generales provinciales del partido. También había autobuses de todas las provincias andaluzas, aunque la representación sevillana ha sido la más numerosa.

El auditorio donde ha tenido lugar el acto estaba a rebosar y cuenta con capacidad para 2.050 personas, si bien se han habilitado algunas salas con pantallas para el numeroso público que se ha quedado fuera y para los que Susana Díaz ha tenido palabras de afecto. En total, 3.500 personas siempre según los cálculos del PSOE de Andalucía.