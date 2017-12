SESIÓN DE CONTROL AL GOBIERNO ANDALUZ Susana Díaz descarta adelantar elecciones y Moreno habla de «estabilidad secuestrada» El líder del PP y la presidenta protagonizan un desencuentro personal en el Parlamento



La presidenta de la Junta y el líder del PP andaluz han protagonizado en la mañana de este miércoles un desencuentro enfocado en cuestiones personales, arrastrando una «guerra» particular en la que llevan inmersos varias sesiones plenarias y con la que han cerrado el año.

La presidenta de la Junta andaluza, Susana Díaz, ha descartado un adelanto electoral en Andalucía, «estamos gobernando y trabajando», mientras que Juanma Moreno le ha espetado que la comunidad tiene una «estabilidad secuestrada a sus intereses personales».

La presidenta ha dicho a Moreno que «el miedo es muy malo en política» y que el hecho de que acuda a la Cámara a hablarle de encuestas y de adelanto electoral es una «torpeza», sobre todo después de que su equipo haya manifestado que estaba preocupado por el resultado en los próximos comicios. «No voy a delantar las elecciones, relájese. Su pregunta es la típica de alquien que no ha gobernado nunca ni tampoco piensa gobernar».

Asimismo, ha defendido su gestión asegurando que los resultados de la remodelación del Gobierno andaluz, «están a la vista como la aprobación de un Presupuesto para 2018, la gratuidad de las matrículas universitarias o la renta mínima de inserción social, así como la oferta de empleo público del SAS que es de 3.553 plazas».

Juanma Moreno no comparte esa visión. «Tras el lavado de cara del cambio de Gobierno todo sigue igual, mala gestión, poco trabajo, ausencia de diálogo y ninguna ambición por solucionar los grandes problemas de Andalucía. Su ambición real no está en Andalucía, sino que es una presidenta que está aquí forzada, a palos, porque no le queda otro remedio y sigue a la espera y con la esperanza de subirse a otro tren, y eso no es estabilidad».

En la gestión ha centrado el líder del principal partido de la oposición sus críticas, «la mala gestión sigue siendo su sello», le ha dicho para enumerar su carencias: el malestar y las protestas de los ciudadanos en todos los rincones de Andalucía por los problemas en materia de sanidad o educativo, así como por la dramática situación del paro; el «abandono» que ella misma sufre en su propio partido, y «las irregularidades y los mismos comportamientos políticos del socialismo clásico, que manchan la imagen de nuestras instituciones».

Juanma Moreno también ha retomado la polémica del pasado pleno para pedirle que aclare «las dudas e insidias que sembró jugando de farol». Se refería a su frase en la que lo acusaba de «tener la mandíbula de cristal y los bolsillos oscuros», si bien la presidenta ha evitado este enfrentamiento, «si viene a lamerse las heridas ese es su problema», le ha respondido.

Pero el líder popular no se ha quedado ahí y la ha acusado de investigar los expedientes de escolarización de sus hijos, de mirar dónde se hace las radiografías y de tener sus liquidaciones tributarias en la mesa de su despacho. «Ha podido comprobar que Juan Manuel Moreno es un hombre honesto, así que deje de hacer insidias e ir de farol».