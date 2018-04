Susana Díaz no tendrá primarias en Andalucía Los partidarios de Pedro Sánchez sí darán la batalla por sus candidatos en las ciudades donde no gobiernan

STELLA BENOT

SEVILLA Actualizado: 02/04/2018 23:43h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Ya está decidido. Nadie plantará batalla interna a Susana Díaz para ser candidato a las próximas elecciones a la Junta de Andalucía por más que la dirección de Pedro Sánchez se empeñe en recordar que las nuevas normas federales del PSOE obligan a la celebración de primarias aunque se ostente el Gobierno de la comunidad autónoma.

El número dos de la dirección de Pedro Sánchez, José Luis Ábalos, anunciaba este pasado domingo que habría elecciones primarias en Andalucía antes del verano, una afirmación que ayer fue desmentida rotundamente desde la sede regional de los socialistas si bien el secretario de Organización andaluz, Juan Cornejo, alababa «la buena relación, el contacto constante y la fluidez en la comunicación» que mantiene con Ábalos. Unas palabras de concordia que no casaban demasiado bien con la falta de entendimiento sobre un asunto tan relevante.

Pero no hay nervios en la calle San Vicente. Todo lo contrario. Susana Díaz sabe que no tendrá rival y que será proclamada candidata a la Junta de Andalucía por segunda vez en su carrera política —la primera vez que fue presidenta sustituyó a Griñán y no fue elegida en las urnas hasta 2015 cuando tampoco tuvo rival en las primarias ya que Luis Planas no logró los avales necesarios entonces— en una fecha por determinar y que dependerá de cuándo decida la celebración de las elecciones autonómicas.

Los sanchistas no darán la batalla contra la presidenta bajo los argumentos de la estabilidad de un Gobierno que también es muy importante para el Partido Socialista a nivel federal pero lo cierto es que también son conscientes de que no tienen la fuerza necesaria para poder presentar una alternativa a Susana Díaz. Según los nuevos estatutos internos, necesitarían las firmas del 40% de los militantes socialistas de Andalucía (son 45.600), la propuesta de la Comisión Ejecutiva Regional, que preside la propia Susana Díaz, o la mayoría del Comité Director, el máximo órgano entre congresos del PSOE andaluz que también está completamente controlado por afines a la presidenta andaluza. Tres opciones totalmente inalcanzables para los partidarios de Pedro Sánchez en este momento político.

En los ayuntamientos

Sin embargo, el sanchismo en Andalucía no está muerto ni mucho menos. Son muchos los que recuerdan que Susana Díaz perdió la primarias federales y que es el momento de que los andaluces que apoyaron a Pedro Sánchez en aquellas durísimas primarias —cuyas heridas todavía no se han cerrado— ocupen puestos de relevancia.

Por eso van a dar la batalla en las candidaturas a las alcaldías en las capitales andaluzas donde no gobiernan como son Málaga, Cádiz, Jaén y Almería. Hay movimientos en estas cuatro capitales, si bien todavía no hay candidaturas formalmente constituidas. Los aspirantes deberán presentar sólo el 5% de los avales de los militantes de sus respectivas ciudades, un apoyo asequible para la mayoría de los candidatos. Es aquí donde los sanchistas quieren llevarse el gato al agua.

Los candidatos a las alcaldías serán los actuales regidores

El mensaje que traslada la dirección regional del PSOEes que no hay constancia de ningún sobresalto en las capitales donde gobiernan, Sevilla, Córdoba, Granada y Huelva: los candidatos a las alcaldías serán los actuales regidores que no tendrán ningún tipo de oposición interna y optarán a revalidar sus cargos el próximo 26 de mayo de 2019, fecha de las municipales y las europeas.

Sin embargo, sí que hay runrún en Sevilla, donde las plataformas de apoyo a Pedro Sánchez mantienen una intensa actividad. El alcalde hispalense, Juan Espadas, es un hombre muy cercano a Susana Díaz. Fue ella quien lo designó sucesor de Alfredo Sánchez Monteseirín en 2011 y su principal apoyo orgánico. Sin embargo, hay cuatro de las diez agrupaciones de la capital (Bellavista, Sur, Nervión y Miraflores) que están alineadas claramente con el secretario federal y en las que hay malestar con algunas decisiones de gestión de Espadas.

La última es la reorganización interna que el alcalde está planeando llevar a cabo y cuya estructura ya es oficial (si bien no se ha llevado a la práctica) y que pasa por quitar poder político real a los miembros de estas agrupaciones en los distritos municipales, aunque los mantendría como personal de confianza en el Ayuntamiento. No obstante, se trata de momento de un movimiento interno que no concita, además, las simpatías de todos los sanchistas sevillanos ya que hay destacados socialistas que consideran que lo más conveniente es mantener la paz y trabajar por mantener el Gobierno de la capital de Andalucía. Eso, al margen de destacar que necesitarían el apoyo de la mitad más uno de los militantes del PSOE de Sevilla para presentar un rival a Espadas. Una aspiración que se antoja casi imposible.

En cualquier caso, las direcciones federal y regional ya han llegado a un acuerdo para consensuar un calendario que todavía no está bendecido por Ferraz pero ante el que no hay problema. Serán primarias cerradas en las que sólo podrán participar los militantes del PSOE que estén al corriente en el pago de las cuotas y no se dará opción a los simpatizantes, a primeros de mayo se iniciará el proceso y las primarias se celebrarán el 17 de junio. Si es necesaria una segunda vuelta porque ningún candidato obtenga más del 50% de los apoyos, ésta tendrá lugar el 24 de junio, once meses antes de la cita con las urnas.