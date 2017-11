Fútbol Atlético-Real Madrid, un derbi sin tifo Por primera vez en muchos años, la afición rojiblanca no recibirá al equipo con una de sus espectaculares coreografías

Que el derbi madrileño es un partido especial es decir una obviedad. Es, sin duda, una de las primeras fechas que los aficionados de la capital miran el día del sorteo del calendario y, para muchos, el encuentro más esperado a lo largo de la temporada. Un duelo que los hinchas viven con ilusión desde días antes de que ruede el balón, con nerviosismo durante noventa minutos, y en el que el tercer tiempo, en el que se suceden las bromas de los ganadores sobre sus rivales, se prolonga mucho más que en otra citas de Liga. En el caso de los hinchas del Atlético de Madrid también es un encuentro en el que sus seguidores han disfrutado tradicionalmente de un espectáculo paralelo: los tifos en las gradas. Esta temporada, sin embargo, no habrá mosaico y, por primera vez desde la década de los 90, el conjunto colchonero no tendrá un recibimiento especial cuando salga al césped. [Dónde ver el Atlético-Real Madrid]

Los mosaicos, que en algunas ocasiones han excedido los límites del buen gusto, han provocado piques entre aficiones. Sin ir más lejos, viene a la memoria el pasado curso, en las semifinales de la Champions, cuando en el Santiago Bernabéu los seguidores madridistas mostraron un mensaje dirigido a sus rivales: «Decidme qué se siente». La respuesta la recibieron en el partido de vuelta en el Vicente calderón: «Orgullosos de no ser como vosotros».

Pero esta temporada, al menos en el Wanda Metropolitano, que este sábado vivirá el primer derbi de su historia, no habrá tifo por parte de la afición del Atlético. La nueva estructura del estadio, con palcos privados entre la primera y la segunda grada, complica el poder hacerlos. La idea de tapar la visión con las lonas de los mosaicos en unas localidades de precio elevado, aunque sea durante unos minutos, no gusta en el club, que tiene pensando reunirse con su hinchada para escuchar propuestas.

Los mosaicos de cartulinas también son complicados de realizar porque se duda de que los ocupantes de esos mismos palcos, la mayoría de ellos en posesión de empresas, colaboren en su realización. [Los cinco mosaicos más espectaculares en el Calderón]

En cualquier caso, los aficionados rojiblancos, que han mostrado decepción en las redes sociales, quieren que el club encuentre solución a este asunto porque, para ellos, el fútbol no se entiende sin esas coreografías. Tampoco sin las habituales pancartas que adornaban el Vicente Calderón y que ahora son difíciles de ver en el Wanda Metropolitano. En la zona baja del estadio no se pueden poner porque tapan las publicidades y no hay vallas de donde colgarlas, como en la antigua casa. Ahora se sitúan en el último anillo del campo y el club solo permite la entrada de aquellas que cumplan unas determinadas medidas de longitud. Las peñas ya han trasladado al Atlético de Madrid su inquietud por este asunto y también se buscará soluciones.