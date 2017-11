Atlético de Madrid Griezmann: «No me arrepiento de haberme quedado en el Atlético» El delantero francés asegura que no tiene en mente abandonar el club rojiblanco en enero: «El gol regresará»

EFE

20/11/2017 20:58h Actualizado: 20/11/2017 21:03h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El delantero francés del Atlético de Madrid Antoine Griezmann, criticado por su baja forma, negó hoy que vaya a marcharse en el mercado de invierno de enero y aseguró que no se arrepiente de haberse quedado en el club rojiblanco.

«No me iré en enero. Además, Diego Costa y Vitolo vendrán, por lo que vamos a intentar mantener al equipo en un nivel alto. Esos dos refuerzos nos vendrán bien», dijo en una entrevista emitida en el canal televisivo TF1.

«¿Si me arrepiento de quedarme en el Atlético? De ninguna manera, fue mi elección y estoy contento con ello, aunque lleve siete partidos sin marcar. El gol regresará», añadió el internacional francés, quien insistió en que no ha pedido a la dirección del Atlético que negocie su salida.

Sobre los rumores que le situaron en el Manchester United, el galo reconoció que no se expresó lo suficientemente claro. «No me expresé bien. Es lo mismo que el juego del 'sí' o el 'no' del otro día cuando me preguntaron si soñaba con jugar con Neymar y Mbappé. Respondí que sí, pero eso no significa que quiera jugar en el PSG», aclaró.

Griezmann señaló que debe «trabajar en los entrenamientos» e intentar buscar las ocasiones de gol.

«Hay partidos en los que no remato a puerta ni una vez, por lo que así es imposible marcar»

«Hay partidos en los que no remato a puerta ni una vez, por lo que así es imposible marcar. Es mi responsabilidad encontrar la solución y liderar el equipo», subrayó.

En Champions, el delantero asumió que comenzaron «mal» y confió en que el Chelsea «tropiece» para tener la oportunidad de clasificarse a los octavos de final.

El Atlético, con sólo tres puntos, está por detrás de la Roma, con ocho, y de Chelsea, con siete, cuando restan solo dos jornadas de la fase de grupos.