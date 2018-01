Siete trucos de limpieza (muy útiles) que no conocías

Desde la voz de la experiencia, hay consejos y trucos de limpieza que pueden resultar muy útiles en nuestro día a día. Es por eso que desde que en Clim Profesional comenzaron a trabajar en el sector de la limpieza, hasta ahora, se han hecho «casi tan expertos como nuestra abuela en cuanto a este arte de la higiene y la limpieza», explican desde esta empresa que suministra productos de limpieza online. Es por eso que, durante años, han ido recopilando poco a poco algunos trucos de limpieza infalibles, que hoy quieren compartir:

1.Cómo limpiar (bien) los cristales

Si limpiamos los cristales en días fríos o nublados evitaremos que se queden estos restos de producto o de la cal del agua, pues el calor o el sol hacen que el agua se evapore más rápido dejando estos surcos que tanto odiamos cuando limpiamos los cristales.

2.Quitar pegatinas del cristal sin dejar rastros

Esta difícil tarea a primera vista se convierte en algo muy sencillo: debemos pulverizar la pegatina con una gran cantidad de limpia cristales y, además, limpiarlo a fondo con una toalla de papel. Una vez nos aseguremos que está completamente seco, usaremos aguarrás, y con la misma toalla de papel veremos como va desapareciendo sin problema.

3.Limpiar la plata y que quede como nueva

Con el paso del tiempo, los objetos de plata van perdiendo su color y brillo original. Un truco muy sencillo y que nunca falla para quitar las manchas de la plata es añadir unas cucharadas de sal a un recipiente de agua y colocar en el fondo unas tiras de papel de aluminio. Dejando el objeto en agua unas horas conseguiremos que vuelva a tener su aspecto original debido a que el aluminio atrapa el óxido del metal de la pieza.

4.Hay que cuidar las bayetas de microfibra

Las bayetas de microfibra absorben hasta 7 veces su peso y limpian sin necesidad de emplear químicos adicionales. La forma de la fibra le otorga una alta capacidad de absorción, lo que las hace perfectas para secar y limpiar superficies. ¡Absorbe el doble que el algodón! Y lo mejor es que no deja residuos a su paso: arrastra cualquier residuo como puede ser cabello, polvo…

Además, están diseñadas y fabricadas para que su ciclo de vida sea muy muy largo y nos dure en perfecto estado mucho tiempo.

Para conservar bien estas joyas de la limpieza no deberemos nunca echarle lejías o suavizantes. ¡Ellas solas ya logran un resultado impresionante!

5.Quitar la cera de la ropa sin dañar el tejido

Este truco es muy práctico para quitar la cera de la túnica de nazareno, por ejemplo. Lo mejor para quitar cera de la ropa sin dañarla es dejar que se enfríe y solidifique. Solo entonces rasparemos con cuidado la cera con una espátula o cuchillo y después retiraremos los restos con un paño impregnado en alcohol.

6.Cómo limpiar grandes superficies

Cuando nos enfrentamos a una zona grande que debemos limpiar, lo primero que pensamos es: ¿Cuánto voy a tardar? «¡Nuestra abuela nos dice que con un cubo de fregado o carro de limpieza esto esta más que solucionado!», explican desde Clim Profesional. Así, gracias a que estos elementos nos permiten llevar todos los productos y utensilios en el mismo soporte y sobre ruedas, limpiaremos las grandes superficies en un santiamén.

7.Cómo lograr que los guantes de látex no nos den alergia

«Parecerá sencillo, pero más claro no nos lo pudo decir nuestra abuela: no uses guantes de látex si te provocan alergia», indican desde Clim Profesional. Existen muchas alternativas en el caso de guantes desechables. Si están fabricados en vinilo o nitrilo con o sin polvos recudirá notablemente la posibilidad de causar reacciones alérgicas. Éstos materiales guardan las mismas características en cuanto a dureza, elasticidad y protección, incluso las mejorar en algunos casos.

