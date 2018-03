Cómo ahorrar en la factura de la luz (en verano y en invierno)

Con los días más fríos y el uso de la calefacción, así como en los días más calurosos en los que el aire acondicionado no puede faltar, la factura de la luz sufre un incremento importante. Es por ello que estas empresas de climatización explican algunos consejos para ahorrar y, a su vez, nos exponen las ventajas de los mejores equipos de tanto para el autoconsumo de energía limpia, así como equipos de climatización con la última tecnología para ayudarnos a economizar nuestro consumo.

LO ÚLTIMO EN CLIMATIZACIÓN PARA TU HOGAR

Para evitar sustos a final de mes con el consumo energético y conseguir una significativa reducción de la factura de la luz, es recomendable adoptar medidas de eficiencia destinadas a un mejor uso de los equipos de climatización que nos ayuden a ahorrar.

Entre algunas medidas que podemos adoptar para hacer un uso eficiente de los equipos está el regular el termostato entre 19 y 21ºC, apostar por sistemas de máxima eficiencia energética o apostar por controles vía Smartphone o termostatos con programaciones semanales que permiten programar el encendido y apagado para ayudar a reducir nuestra factura.

Daikin, una de las firmas líder del sector de climatización ha dado un paso más en su sistema Daikin Altherma, con la nueva generación Daikin Altherma 3. Es la primera bomba de calor aire-agua, capaz de alcanzar temperaturas del agua de hasta 65ºC. Ofrece un alto rendimiento y eficiencia (A+++) gracias a que emplea el refrigerante de nueva generación R-32 reduciendo el potencial de calentamiento global, garantizando en todo momento un funcionamiento fiable y una temperatura agradable en el interior del hogar. Su compatibilidad con energía solar para la producción de agua caliente sanitaria la hace ideal en un país como España en el que contamos con tantas horas de sol al año.

Su fácil manejo es otro de sus atractivos. Ofrece la opción de control remoto vía App a través del Smartphone para ajustar los niveles de confort que deseemos en el hogar. El panel de la unidad interior incorpora un elegante frontal de pantalla LED en color negro con el denominado «Daikin Eye», que permite al usuario conocer de un solo vistazo y con un sencillo código de colores si la unida funciona correctamente (azul) o si está fuera de servicio (rojo).

De cara a su instalación, Daikin Altherma ha sido diseñada

para simplificar las labores de configuración y puesta en marcha, y reducir los tiempos de instalación gracias a un asistente de puesta en marcha con nueve pasos pre-programados.

El resultado es una solución con un diseño actual, flexible y con un alto rendimiento y eficiencia que se adapta a las necesidades de cualquier hogar.

Para más información:

Email: marketing@daikin.es

C/ Vía de los Poblados, 1. Parque Empresarial Alvento. Edificio A y B. Planta 4ª, 28033 Madrid

Tel.: 91 334 56 00

Facebook: Daikin España

Twitter: @Daikin_es

YouTube: Daikin España

LinkedIn: Daikin AC Spain, S.A.

AUTOCONSUMO SOLAR FOTOVOLTAICO

«Nuestra visión es innovar para abrir nuevos mercados a la energía solar fotovoltaica. Para ello, una de nuestras metas clave es socializar dicha energía, es decir, hacerla accesible a todo el mundo y en todos los mercados. Con este espíritu ayudamos a desarrollar productos solares, tanto propios como de terceros, desde la idea hasta su lanzamiento al mercado», comentan desde The South Oracle.

En TSO (The South Oracle) han detectado, tras las resoluciones del TC sobre el autoconsumo solar, una ventaja competitiva a explotar por parte de cualquier empresa, comunidad de propietarios o particular que estén comprometidos con el medioambiente y quieran diferenciarse en cuanto a su mix de consumo energético. De esta forma, TSO ofrece a sus clientes no solo una instalación de autoconsumo solar con paneles de última generación, con el consecuente beneficio de eficiencia energética, sino que además integra en sus ofertas una acreditación de empresa sostenible para diferenciarse de su competencia, tanto en mercados nacionales como extranjeros.

TSO. The South Oracle.

Paseo de las Delicias, 1

41001 Sevilla

+34 954 562 955

info@thesouthoracle.com

www.thesouthoracle.com