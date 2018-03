Infórmate para recuperar el dinero de tu cláusula suelo con estos abogados de Sevilla

Son muchas las personas afectadas por las cláusulas suelo que buscan abogados especializados en Sevilla para poder recuperar su dinero. Dependiendo lo estipulado, estos bufetes y abogados de la capital hispalense asesoran a todos sus clientes para conseguir una sentencia que pueda devolverles el montante económico que habían perdido debido a este tipo de cláusula.

ABOGADOS PINO MONTANO

«La particularidad que tenemos en nuestro despacho es analizar de forma exhaustiva cada caso que nos llega de cláusula suelo a fin de poder informar al cliente de la conveniencia de presentar inmediatamente la demanda o bien esperar para evitar el coste de posibles recursos de la sentencia ganada en primera instancia, ante la Audiencia Provincial o Tribunal Supremo». Así definen su trabajo desde Abogados Pino Montano, donde aseguran que, actualmente «hay determinados casos en los que por parte de la Audiencia Provincial de Sevilla se ha dado la razón al sector bancario por considerar que se han superado los requisitos de transparencia y de información, al insertarse una cláusula de estilo en la escritura notarial donde se establece que en el día de la firma se advirtió por parte del Notario de la existencia de una limitación al tipo de interés variable».

Dicho esto, desde Abogados Pino Montano entienden que se contradice lo establecido por la doctrina del Tribunal Supremo, «pero todavía no se han resuelto los numerosos recursos presentados contra estas sentencias de la Audiencia, por lo que en el caso de que nos encontremos con casos similares consideramos más prudente esperar a que se resuelvan estos casos por parte del Supremo y así evitar un largo peregrinar al cliente por las diversas instancias judiciales».

Asimismo, no hay que olvidar que no todas las cláusulas suelo son nulas, y que hay algunos casos en los que no es recomendable reclamar.

Calle Estrella Vega, nº1, local 3, Sevilla, 41015

Teléfono: 667 009 834 – 854 524 998

BMG ABOGADOS

Buleto, Mauduit Y Gallego Abogados (BMG) es un grupo de profesionales del más alto nivel con profunda vocación que presta servicios jurídicos de la máxima calidad en todas las ramas del Derecho. Cláusula suelo y gastos de formalización, divorcio, impagos, arrendamientos, compraventas, herencias, impuestos, sanciones, accidentes. Si le preocupa algún problema, confíenoslo y se acabará su preocupación, nos encargamos de todo.

Datos de contacto de la empresa: Av. Reina Mercedes 63 8º B, Sevilla. www.despachobmg.com y teléfono 955641117

Avenida Reina Mercedes 63, 8º B, 41.012 – Sevilla

Teléfonos: 955 64 11 17 – 6091605 52

BUFETE SALMERÓN

En Bufete Salmerón han ganado sentencias pioneras en reclamaciones contra la Banca. «Si tienes una cláusula abusiva en tu préstamo confía en nosotros: somos especialistas en Derecho Bancario e Hipotecario y queremos ayudarte a recuperar lo que te pertenece», explican desde este bufete de Sevilla donde ayudan a todos sus clientes a recuperar el dinero perdido con las cláusulas abusivas.

Calle Felipe II, Nº4, entreplanta derecha. Sevilla 41013

Télefono: 954 53 60 38 – 695 69 48 47

DURÁN & DURÁN ABOGAOS

Durán & Durán Abogados, con oficinas en Sevilla, Madrid y Barcelona, ofrecen servicio a clientes de toda España poniendo a disposición de éstos todos sus medios con el fin de apoyarles y asesorarles jurídicamente en todo lo que fuera necesario.

Son un despacho multidisciplinar fundado por Miguel Durán (ex Director General de la ONCE) con más de 20 años de experiencia y compuesto por más de 25 abogados especialistas en diferentes áreas del Derecho (Bancario, Consumidores, Laboral y Seguridad Social, Mercantil y Sociedades, Civil, Obligaciones y contratos, Herencias, Seguros, Administrativo, Penal, Menores y Acoso escolar, Derecho al honor, intimidad e imagen, Nuevas tecnologías, entre otras).

En la actualidad, este bufete se ha consolidado como uno de los referentes, a nivel nacional, del Derecho Bancario donde se han atendido con gran éxito a cientos de clientes afectados por cláusulas suelo, gastos de constitución de hipotecas, vencimiento anticipado, participaciones preferentes, hipotecas multidivisas, Bonos y acciones de Abengoa, y otros productos complejos.

El objetivo de Durán & Durán Abogados es ofrecer a los clientes un trato personalizado, respaldar y auxiliar sus necesidades de tal manera que los clientes tengan un continuo conocimiento sobre su caso, con un contacto directo y permanente con su abogado especialista en la materia en cuestión.

Teléfono: 900 83 30 20