Descubre el proyecto de «escape room» más avanzado de Andalucía

Con poco más de un año de vida en Sevilla, The Rombo Code abre nuevas instalaciones en el Aljarafe sevillano, concretamente en la localidad de Gines. «Es considerado el mayor proyecto de Escape Room», explican desde esta empresa sevillana, cuyo nuevo espacio se compone de un local de más de 400 m2 con capacidad para 8 salas. Todas ellas son multiuso, equipadas para empresas, con patio privado para celebración de eventos/cumpleaños, servicio de cafetería y parking para sus clientes.

TRAS EL ESPEJO: EL SECUESTRO – ROMBATE

Imaginaros despertar y encontraros en una sala de interrogatorio y tortura psicológica en un lugar desconocido, en el que tendréis que reflexionar cada respuesta para que no se vuelva en vuestra contra, analizar el entorno, cada rincón, cada mensaje, cada prueba o trampa a la que os someterán. Los usuarios disponen de 60 minutos para conseguir escapar antes de que sea demasiado tarde y acaben revelando valiosos secretos que podrían poner en peligro la integridad de la misión de los agentes de The Rombo Code.



Como afirman sus creadores, esta es una de las salas más avanzada de The Rombo Code hasta la fecha. Su ambientación -desarrollada por empresas colaboradoras de la decoración de la WarnerBross de Madrid- y su tecnología están muy por delante de la gran mayoría de salas de escape en Sevilla. «Olvidaros de los típicos candados y pruebas de anteriores salas. “Tras el espejo: el Secuestro” es una sala de escape room apta para cualquier tipo de público, aunque su dificultad es algo mayor que las otras salas de The Rombo Code».



«Si buscas un escape room en Aljarafe (Gines) a otro nivel, diferente y muy sorprendente no deberías dudarlo, ven a visitarnos y aprovecha la promoción de apertura con un 20% de descuento utilizando el código promocional “APERTURA20″», explican en The Rombo Code Aljarafe donde, además, ofrecen la única experiencia de juegos de escape room en Sevilla que te permite combatir contra otro equipo: dos salas idénticas, dos equipos rivales, un solo contador de tiempo. Escapar ya no es suficiente. «Esto esta pensado para un total de hasta doce personas, participando en una aventura divertida, llena de enigmas tecnológicos increíbles, con sorpresa tras sorpresa».

Para más información: