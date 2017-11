Benjamin Lacombe resucita a «Carmen» como mito feminista La peculiar versión del genial ilustrador francés sobre el personaje de Prosper Mérimée llega al Museo ABC

Inés Martín Rodrigo

Cuando era un niño, Benjamin Lacombe (París, 1982) fue de la mano de su madre a ver la ópera «Carmen», de Georges Bizet. La fuerza de aquel personaje, mítico y perturbador, creado por Prosper Mérimée en 1845, sedujo al pequeño. El embrujo perduró toda su adolescencia, con la fuerza de los primeros y platónicos amores. Al llegar a la madurez, ya convertido en afamado ilustrador, Lacombe decidió honrar aquel idilio de la forma que mejor sabe: dibujando su historia. En sus manos, «Carmen» se convierte en un icono feminista que recorre las paredes del Museo ABC, a través de una exposición que podrá verse hasta el próximo 4 de marzo.

«Siempre es difícil abordar un mito único, representado durante siglos. Me he remitido a los cimientos fundamentales del texto, que además hasta ahora no había sido muy ilustrado, dándole una visión del arquetipo de mujer fatal con distintas facetas fascinantes», confiesa el ilustrador francés, de visita en nuestro país. Lacombe tenía «una idea muy clara de lo que quería hacer» y por eso «lo más difícil fue crear el objeto artístico». Ese «objeto» al que se refiere es una tela de araña que se va desplegando por las páginas del libro, que en España edita Edelvives, hasta llegar a la portada, bordada en parte a mano.

«Es la ‘Carmen’ de los dos», matiza el ilustrador al ser preguntado por la personalidad de la que ha dotado a su obra y que la distingue, precisamente, de la creación de Mérimée. «Aquella era la visión del siglo XIX, hasta el punto de que el hombre acaba matándola porque no la puede dominar. Obviamente, esa no es la visión que yo tengo. Mi ‘Carmen’ va mucho más allá, es una metáfora, es una araña que va evolucionando».

Retroceso

En esa evolución del personaje se escuchan los ecos de un presente ante el que Lacombe es incapaz de permanecer indiferente. «Estamos viviendo un retroceso en la condición femenina. En publicidad se recurre siempre a una mujer desnuda, se paga menos a las mujeres que a los hombres, en las elecciones de Estados Unidos la candidata más competente perdió por el hecho de ser mujer, a las mujeres se las esconde tras el velo a causa de la religión, se evita que puedan tener el control sobre su propio cuerpo… Todo eso me inquieta mucho. Necesitamos mujeres como ‘Carmen’, que no se avergüencen de posicionarse a la misma altura o incluso por encima de los hombres», remata el ilustrador.