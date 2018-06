Coalición Autoral, en combate abierto con la dirección de la SGAE El movimiento, en el que están artistas como Alejandro Sanz o Pablo Alborán, pide el no a sus propuestas en la Asamblea del próximo 21 de junio

Coalición Autoral, título bajo el que se reúne una serie de asociaciones de creadores independientes y particulares con el fin de «regenerar la SGAE y convertirla en una sociedad transparente, eficaz y que genere ilusión», ha emitido un comunicado en el que recomienda a los socios de esta entidad a que voten no a distintos puntos que se tratarán en la Asamblea de la SGAE que se celebrará el próximo 21 de junio. En concreto, piden el no al Informe de Gestión de 2017, a la propuesta de aprobación de las Cuentas Anuales de 2017 y a la propuesta de reforma de Estatutos

Artistas como Alejandro Sanz, Iván Ferreiro, Pablo Alborán, Luis Tosar, Kiko Veneno o Rosendo están integrados en Coalición Autoral, cuyo comunicado, dirigido a los socios de la SGAE, dice así:

«Ante la Asamblea General de SGAE de 21 de junio de 2018

Ante la grave situación que está viviendo SGAE y ante la proximidad de la Asamblea General de socios convocada para el jueves 21 de junio, queremos exponer a todos los socios de SGAE independientemente del grupo profesional y del Colegio a que pertenezcan, nuestra postura sobre los puntos que se van a tratar en la misma, al tiempo que invitamos a todas las asociaciones, entidades, sindicatos y agrupaciones de socios de SGAE a sumarse a esta iniciativa y a difundir este comunicado.

1. Sobre la gestión de la SGAE

A nadie se le escapa que la actual situación de SGAE es preocupante y su futuro se presenta incierto y lleno de dudas. Esto es debido a que sus responsables han provocado que la entidad sufra una grave falta de profesionalidad en su gestión, han dañado la eficiencia y la transparencia de la sociedad al tomar medidas como la de prescindir de la figura del Director General, desarticular el departamento de socios, no elaborar un plan estratégico realista que adapte la entidad al siglo XXI. Por si esto fuera poco han distorsionado los repartos que han quedado lejos de ser justos y equitativos como correspondería por ley, y se han permitido el lujo de amenazar a los socios críticos con su gestión.

Por esto, entre otros muchos motivos, recomendamos que se vote NO al Informe de Gestión de 2017.

2. Sobre las cuentas anuales

La falta de transparencia y la ausencia de información son las principales características de las cuentas que se presentan a la Asamblea para su aprobación.

Los socios desconocen como se reparte el dinero que se recauda y a que se destina el dinero que no se reparte. Los socios desconocen cuáles son los sueldos y dietas de sus directivos y no entienden por que no se ha puesto fin a chanchullos como «La Rueda» y se permite que miembros de la Junta Directiva se estén enriqueciendo a su costa.

Por esto, entre otros muchos motivos, recomendamos que se vote NO a la propuesta de aprobación de las Cuentas Anuales de 2017.

3. Sobre la modificación de Estatutos

Somos plenamente conscientes de la necesidad de modificar los actuales Estatutos de la SGAE, de manera que su redacción se adapte a la legislación, y contemple medidas encaminadas para reconducir la actual situación y evitar que se repitan los problemas que se han sufrido en el pasado y que siguen padeciendo actualmente.

Esta reforma además de asegurar el futuro de la gestión colectiva en España, debe garantizar la regeneración ética de la SGAE, la plena transparencia y la profesionalidad de la gestión, la información adecuada a los socios, la atribución equitativa y proporcional de los derechos acorde con las aportaciones de cada autor, el acceso al voto y una representación justa de las diferentes categorías profesionales de socios en los órganos de gobierno de SGAE.

La propuesta planteada por el presidente de SGAE, José Miguel Fernández Sastrón, y aprobada por la Junta Directiva de SGAE gracias a su voto dirimente, no cumple ninguno de estos requisitos. Por el contrario, trata de imponer un sistema presidencialista que alejaría a la SGAE de la necesaria profesionalidad en su gestión.

Por esto, entre otros muchos motivos, recomendamos que se vote NO a la propuesta de reforma de Estatutos.

Por todo esto queremos animar a todos los socios de SGAE con derecho a voto, para que participen masivamente en la Asamblea, bien presencialmente, bien delegando el voto o bien haciendo uso del voto electrónico o por correo, siempre y cuando este ofrezca las debidas garantías».

El comunicado concluye con el anuncio de varias medidas que ha tomado Coalición Autoral: «Solicitamos al Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, que cumpla con sus funciones de inspección, vigilancia y control sobre SGAE, y nombre un observador ministerial que garantice la transparencia y limpieza en el desarrollo de la Asamblea, impidiendo cualquier tipo de manipulación en el sistema de votación y en los resultados de la misma.

En ese mismo sentido, vamos a pedir a CISAC que designe un observador para supervisar el desarrollo de la Asamblea.

Exigimos la dimisión del Presidente de SGAE, José Miguel Fernández Sastrón, y el cese de su equipo de asesores y colaboradores.

Pedimos la convocatoria de elecciones a los órganos de gobierno de SGAE antes de fin de 2018, y solicitamos el amparo o tutela provisional del Ministerio hasta que la nueva Junta Directiva tome posesión de sus cargos»