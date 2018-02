El código del Gran Capitán muestra la España que fundó el Estado moderno

De acuerdo con la tradición cultural de ABC, no me extraña que la Historia ocupe una portada pero tiene más valor hoy, en una época de trivialidad, de insoportable levedad del saber. Más allá de lo anecdótico viene bien la información porque orienta a los españoles hacia dos de las figuras más importantes de la Historia de España -Fernando el Católico y el Gran Capitán- contribuyendo a afirmar lo que yo llamo «patriotismo cultural», inspirador de la cohesión nacional de los ciudadanos, asentado en un patrimonio histórico del que deben sentirse orgullosos. Las investigaciones en torno a ambos nos llevan a una de las épocas más prodigiosas de nuestro pasado, en la que los éxitos políticos y militares se mezclan con las grandes manifestaciones del pensamiento empujado por la reflexión en torno al descubrimiento de América y el arranque de una brillante centuria literaria, inaugurada con La Celestina.

Felipe II no solo usaba muchos códigos, sino que (al menos) en una ocasión él encriptó personalmente un documento. Ese documento, que procede del Archivo del Duque de Alba, está reproducido junto a un comentario sobre por qué el Rey no comprendía bien el sistema, en mi libro «El Rey Imprudente» con el número de imagen 28.

Es muy interesante lo publicado por ABC. Enhorabuena por la noticia. Brevemente podría decir que en Simancas me he encontrado con cientos de cartas codificadas sobre todo en las series de «Estado». Incluso hay un legajo lleno exclusivamente de cartas cifradas desde 1504 a 1639, con la signatura apropiada, «Estado 0».

Para la Historia militar el descifrado de cartas y mensajes urgentes pueden aclarar decisiones últimas incomprendidas. El problema es que el remitente no solo suele querer que la información no trascienda, sino incluso que no quede rastro de ella en los archivos. De ahí que no se conserven muchos librillos de claves. Estas, como el código de señales en la mar, sólo servían en un contexto temporal y local. No existen códigos universales ni longevos.

Está muy bien pero hay que decir que no son misterios de la historia de España ni tonterías de esas. Es importante que se consigan las claves. Nuestra sección de asuntos de Estado del Archivo de Simancas está plagada de información cifrada. Cualquiera que haya estudiado documentos del periodo se habrá encontrado centenares de documentación diplomática o de espías cifrada. No voy a quitar importancia a los cifrados pero es algo de que está lleno nuestros archivos. En 1950, J.P Devos publicó un mamotreto de las cifras de Felipe II siete u ocho. En un archivo que hay en Ginebra precisamente de los Fernández de Córdoba, entre otras familias, cuento cómo encontré hasta doce cifras generales.

Henry Kamen: «No cambia nada de lo que sabemos de los datos históricos»

No hay que exagerar la sorpresa sobre estos temas, porque resultan bastante normales. He encontrado información encriptada de Fernando el Católico de forma frecuente en su correspondencia, sobre todo en la dirigida a su hija Catalina de Aragón, a la postre Reina de Inglaterra. Todos los grandes reyes como Fernando tenían sus expertos en la materia. El uso de cifras es universal. Los documentos mencionados no cambian nada en lo que se sabe de los datos históricos.

Las teorías sobre la mala relación de Fernando y el Gran Capitán son ciertas. Fernando El Católico no pudo viajar a Italia hasta muy tarde debido a sus compromisos en la Península por lo que hizo inevitable que el Gran Capitán tomara una serie de decisiones por su cuenta. La diferencia de opinión fueron fuertes pero el precio lógico por querer controlar parte de Italia sin haber pisado aún suelo italiano.

Me parece perfecto que el CNI ayude a los investigadores en materia histórica. Reconozco mi ignorancia total en temas de cifrado. Cuando he trabajado en archivos siempre me he visto obligado a evitar esta clase de documentos. Se agradece que expertos con adiestramientos orientado a temas militares aporte su experiencia. En EE.UU., conozco a un investigador que emplea su base militar para sacar cosas donde otros historiadores no hemos dado con nada.