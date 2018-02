«Decir portavozas no nos hace ni más iguales ni más libres» Académicas y escritoras salen al paso de la expresión de Irene Montero, que ha provocado un gran revuelo

Natividad Pulido

Seguir Madrid 10/02/2018 01:48h Actualizado: 10/02/2018 01:48h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas La «portavozas» de Montero desata una guerra con la RAE

Irene Montero justificaba la utilización de «portavozas» en una rueda de prensa como una práctica de lenguaje inclusivo para favorecer la visibilidad de las mujeres. Sin embargo, tal palabra no está registrada en el Diccionario de la Real Academia Española, como precisaba hace unos días esta misma institución a través de Twitter. «El género gramatical se evidencia, en esos casos, a través de los determinantes y adjetivos: el portavoz español/la portavoz española», añadía la RAE que, desde entonces, reconoce haber recibido un auténtico «aluvión» de consultas respecto al uso de «portavoza».

Pero, ¿qué opinan tanto del término como de su utilización académicas, escritoras y mujeres destacadas en el mundo de la cultura? ABC ha recopilado algunos de sus argumentos.

Un despropósito

«Es un despropósito. La voz ya es femenino. Es la portavoz. No veo el problema. Es limitar lo femenino a la “a”. ¿Por qué no va a ser femenina también la “z”?», afirma Soledad Puértolas, de la Real Academia Española. «Este tipo de términos que juegan con las combinaciones de artículo y sustantivo son los más ricos –continúa–. No los quitemos. A mí, como escritora, son los que más me solucionan porque son los más amplios».

Para la también académica Carme Riera «la creación lingüística es libre. Faltaría más. Por ello, yo pienso en “problemo’’ muchas veces porque, ¿por qué “problema’’ tiene que ser femenino? La diversión lingüística está ahí y cualquiera puede improvisar y que le cunda». En ese sentido, esta polémica obedece, para Milagros del Corral, ex directora de la Biblioteca Nacional, a que «algunos políticos no saben qué hacer para llamar la atención de los medios. Es una técnica desesperante que solo muestra su incultura. A veces pienso que, antes de llegar al Parlamento, los políticos deberían superar un examen de ingreso, como sucede en tantas otras profesiones. Esta señora debería volver a Primaria para aprender al menos a hablar y a escribir correctamente».

Ante el aluvión de críticas recibidas y la respuesta de la RAE, Irene Montero se defendía diciendo que esta institución «no es el mejor ejemplo y que tiene mucho que aprender y hacer por la igualdad» entre mujeres y hombres. Carme Riera argumentaba que la misión de la RAE es registrar el uso de las palabras: «Es como la polémica surgida en torno a “mujer fácil’’. Ahora no se dice, pero en numerosos textos de escritores como Galdós aparece, y cualquier estudiante extranjero lo tiene que encontrar en el Diccionario». La escritora Carmen Posadas insiste a su vez en que «no funciona así»: «La RAE solamente da testimonio. El idioma está vivo y dentro de unos años a lo mejor cambia, pero ahora recoge connotaciones de hace siglos».

Con respecto a la falta de igualdad en la Real Academia Riera insiste: «Evidentemente, nosotros no estamos en paridad, pero hemos avanzado mucho en los diez últimos años en que las mujeres que valen la pena tienen que estar aquí». Para Milagros del Corral, este «ataque» es el «colmo»: «Incluso ignora que hay varias mujeres académicas de alto nivel. Espero que la autora de tal desatino no pretenda ser admitida en nuestra prestigiosa RAE».

«Me disculpan si uso palabras que no estén aceptadas, pero el tiempo que esté aquí no quiero que nadie me pueda acusar de no haber luchado por la igualdad de mujeres y hombres», alegaba Montero. La escritora Julia Navarro considera que tal justificación es similar a decir que «si la gramática, la RAE, la lengua no están conmigo, peor para la gramática, la RAE o la lengua». La postura contraria a la portavoz de Unidos Podemos mantiene Milagros del Corral: «Seguiré siendo fiel a la gramática y a la ortografía de nuestra lengua, que es, además, la de 500 millones de personas en todo el mundo. ¡Un respeto a nuestra lengua, por favor, dejen de hacer el ridículo!»

Igualdad

En referencia a la lucha por la igualdad que mencionaba Montero, Posadas alude a un artículo que escribía para el suplemento «XL Semanal», titulado «No me eches una mano, que me la echas al cuello»: «Cuando se intenta apoyar el feminismo con este tipo de iniciativas grotescas (como el calendario “feminista” la de la Unidad de Igualdad de la Universidad de Granada, que proponía llamar a los meses “enera”, “febrera”) nos hacen un flaco favor porque se piensa que las mujeres estamos locas». En la misma línea se expresa Julia Navarro: «La banalización de la lucha de la mujer por la igualdad termina por ridiculizarla. Anda que no hay batallas que dar como para que alguien crea que el camino es este, el de la ingeniería social a través del lenguaje. Decir portavozas no nos hace ni más iguales ni más libres». En similares términos se manifiesta la novelista Marina Sanmartín, que no duda de calificar la expresión como «una solemne tontería. Es ridícula, y cuando una lucha cae en el ridículo lo que hace es perder todo su efecto».

«El Diccionario no será políticamente correcto»

El director de la RAE, Darío Villanueva, insiste en que «la Academia debe mantener un perfil institucional, como ya ha hecho, y limitarse a explicar la norma. Por supuesto, a título individual, cada académico puede opinar como mejor estime». En opinión de Villanueva, «añadir una “a” a la palabra portavoz para conferirle significado de sexo es descabellado».

Está claro que en los últimos tiempos muchos grupos emplean el Diccionario para tratar de dar visibilidad a sus demandas, y tomar el lenguaje como bandera es un arma de dos filos. Para Darío Villanueva «este asunto lleva mucho tiempo y nunca va a parar. Pero el Diccionario nunca será políticamente correcto porque refleja el idioma tal y como es. Y la gramática no tiene ideología, es como el álgebra del idioma». Sobre los intentos de torcer esa norma con fines ideológicos opina que «es inconveniente tratar de violentar la estructura gramatical por razones extralingüísticas». Por último, sobre los crecientes intentos de reducir las acepciones de muchas palabras de acuerdo con determinadas directrices, el director de la RAE –sin entrar a valorar esos criterios– recuerda que «hay una cosa que llamamos la pragmática que regula la utilización de la lengua. Para resumir, digamos que nadie está obligado a usar palabras sexistas, aunque pudieran existir».