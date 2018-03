La BNE digitaliza uno de los manuscritos más cercanos a la Biblia griega original La Biblioteca Nacional de España puesto a disposición de los usuarios el Papiro de Ezequiel, el documento más antiguo que se conserva en la institución

La Biblioteca Nacional de España ha digitalizado y puesto a disposición de los usuarios el Papiro de Ezequiel, el manuscrito más antiguo que se conserva en la institución. Son 20 páginas datadas entre los siglos II y III y pertenecen al primer códice conocido del Antiguo Testamento griego.

Aunque permanece en depósito en la BNE desde 1983, el Papiro de Ezequiel forma parte de la colección Papyri Matritenses de la Fundación Pastor de Estudios Clásicos, constituida por 348 papiros egipcios redactados en griego y en copto, que fueron escritos entre los siglos II a. C. y VII d. C.

Es un documento singular y excepcional, no solo por su antigüedad, sino también porque contiene el texto más primitivo y más cercano a la original Biblia griega (Septuaginta), explica la doctora Mª Victoria Spottorno del Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC.

El también llamado papiro 967 ha sufrido los estragos del paso del tiempo–además de los que comerciantes y coleccionistas pudieran haberle causado– pero todavía es legible. En las hojas custodiadas en la BNE, que ya están disponibles en la Biblioteca Digital Hispánica, se pueden leer varios capítulos de las Profecías de Ezequiel del Antiguo Testamento.

Un manuscrito disperso

Descubierto en 1931, este papiro en su origen estaba formado por 59 hojas, dobladas todas juntas por la mitad para así crear un libro de 118 folios, escritos en una sola columna por ambas caras haciendo un total de 236 páginas. En la actualidad se conservan 200 repartidas en las colecciones John H. Sheide de la Universidad de Princeton, Kölner Papyri de la Universidad de Colonia, Chester Beatty de Dublín, P. Monts. Roca de la Abadía de Montserrat en Barcelona y en la Biblioteca Nacional de España.

Las 36 restantes están perdidas: las 18 páginas iniciales del manuscrito que contenían los primeros 11 capítulos de Ezequiel y las 18 finales, donde estaría el final del libro de Ester y posiblemente el libro de Rut.

Estas características –su estructura no es estándar, el Antiguo Testamento no está completo y sobre todo, la ausencia del Nuevo Testamento, un elemento esencial para la difusión de la Biblia griega– hacen que no sea especialmente utilizado en comentarios y estudios codicológicos, señala Spottorno, que subraya que debería ser un manuscrito «estrella» por su antigüedad y singularidad.

Para la experta, el Papiro de Ezequiel es fundamental para la fijación del texto de la primitiva Biblia griega. El manuscrito presenta marcadas diferencias con los testimonios posteriores como omisiones y alteraciones en el orden de los capítulos. No obstante, el rasgo más singular del Papiro de Ezequiel es que es el único códice conservado que precede cronológicamente a la revisión filológica que llevó a cabo Orígenes, Padre de la Iglesia oriental y uno de los pilares de la teología cristiana, en la primera mitad del siglo III.