Google endurece su normativa para controlar la reventa de entradas y evitar el fraude

Google ha anunciado nuevas y estrictas restricciones a los revendedores de entradas, en un esfuerzo por combatir el fraude. A partir del mes enero, los distribuidores tendrán que estar certificados por Google antes de utilizar su servicio de AdWords. Además, también tendrán que revelar que los precios que cobran pueden ser más altos que el valor nominal.

La empresa ha explicado que estas medidas tienen como objetivo «proteger a los clientes de las estafas». De hecho, Google ha anunciado que vigilará especialmente un nuevo tipo de fraude online: el de los estafadores que crean sitios web temporales, muy bien posicionados en el buscador a través del sistema de pago, para vender entradas falsas y luego desaparecer con el dinero.

Estas nuevas medidas incluyen también la obligación de estos portales web de indicar que son lugares de reventa, pues hasta ahora se movían en una bruma que confundía al comprador. Muchos parecían vendedores primarios, pero no eran así. Es el caso de Viagogo, así StubHub, Get Me In o Seatwave.

En parte, esta confusión se debía a la buena posición que ocupaban (ocupan) en Google, ya que se autopromocionan a través de su servicio de AdWords (que posiciona mejor a aquellos que pagan).

Además, a partir de marzo de 2018, estas páginas web también tendrán que indicar el valor nominal de las entradas junto con el precio de reventa.