Juan Mayorga, nuevo académico de la RAE El dramaturgo ocupará la silla M, vacante desde el fallecimiento del poeta Carlos Bousoño en 2015

A Juan Mayorga (Madrid, 1965) se le nota más agradecido que eufórico tras conocer que es el nuevo académico de la Real Academia Española (RAE). Al menos, eso dice su voz calmada, que paladea las palabras que tanto ama, esas que comenzó a disfrutar de niño con las lecturas en voz alta de su padre y que ahora pueblan sus textos dramáticos. «Siento que voy a acercarme a un grupo de personas que sienten pasión por las palabras. Y comparto esa pasión. Me siento muy honrado», comenta el escritor y dramaturgo a ABC. «Siendo un poco egoísta, quiero decir que ante todo voy a aprender mucho. Desde la modestia y la humildad, si puedo hacer una aportación a esta institución estará vinculada al hecho de que yo, por mi oficio, me hallo permanentemente en una actidud de examen de lo que hacemos con las palabras y de lo que las palabras hacen con nosotros», continúa.

Mayorga, que ocupará la silla «M» de la Academia (¿cosa del destino?), llega a la casa de la lengua en un momento «interesantísimo», donde las definiciones se discuten constantemente y se cambian para responder al signo de los tiempos. «Vivimos en un momento en la lengua española en que hay un permanente conflicto. Por ello, creo que el trabajo de los académicos tiene una gran importancia y afecta a la vida de la gente», comenta con la ilusión de quien disfruta en el mar bravo.

Aunque es licenciado en Matemáticas y doctor en Filosofía, Mayorga siempre ha sentido una devoción por la creación literaria. Es autor de más de una treintena de títulos, que lo han convertido en una de las voces más interesantes de la dramaturgia española, con una gran presencia en el ámbito internacional. Su candidatura fue presentada por los académicos Luis María Anson, Luis Mateo Díez y José Manuel Sánchez Ron y superó en votos a la de la filóloga Dolores Corbella.

El académico más joven

En una institución con una media de edad de 74, Mayorga no solo será el académico más joven, sino que también será el único dramaturgo en todos sus sillones, huérfanos de autores dramáticos desde que Francisco Nieva muriese en 2016. «Además del actor y director José Luis Gómez, en la RAE hay académicos muy interesados por el teatro y que han sido decisivos en esta votación. Creo que hay una gran tradición de interés por la literatura dramática que yo espero aumentar. Haré mi trabajo allí sabiendo que he tenido precedentes enormes como Francisco Nieva o Buero Vallejo».

Sin embargo, más allá del teatro, Mayorga vuelve a su obsesión por las palabras, sus sonidos, sus significados, su capacidad para crear mundos. Es la forma en la que explica su profundo interés por este nuevo puesto, que le permite ver los engranajes de su herramienta favorita. «Desde siempre, desde que era un chaval, he sido un gran usuario del Diccionario. Ahora que se puede consultar en línea no hay día en que no haga una búsqueda», comenta ilusionado. No es para menos: después de llenar tantos escenarios con sus palabras por fin llega a las bambalinas del lenguaje.