Solo los «necios» disfrutan con Don Quijote El dramaturgo muestra en una carta su rechazo a la obra cervantina

B. PARDO

MADRID 24/01/2018 01:30h Actualizado: 24/01/2018 01:30h

El Siglo de Oro fue un tiempo de ingenios y rivalidades. Famosa es la de Quevedo y Góngora, pero no lo es menos la que mantuvieron Lope de Vega y Miguel de Cervantes. De hecho, la carta que más ha trascendido del dramaturgo es esa en la que muestra su rechazo a la obra cervantina. «De poetas no digo buen siglo es este. Mucho en çierne para el año que viene; pero ninguno hay tan malo como Cervantes ni tan necio que alabe a Don Quixote», escribió en la misiva número 32 de este volumen que acaba de adquirir la Biblioteca Nacional.

Sin embargo, menos conocidos son los intríngulis de este documento, que no son pocos. Para empezar, se trata de una de las dos cartas de todo el volumen cuyo destinatario no conocemos –no es el duque de Sessa– y, además, no está escrita del puño y letra de Lope, sino que es una copia del siglo XVII cuyo autor todavía no ha sido identificado.

El investigador Carlos Peña López no duda de que perteneciese a Lope y, además, afirma que estamos más cerca de conocer al autor de aquellas copias. «Disponer del manuscrito nos permitirá un estudio para localizar al autor de la letra de esas cartas». «La caligrafía es del siglo XVII porque esa carta ya estaba encuadernada en 1618», añade.

Pero el misterio de este documento no acaba aquí. La carta está fechada en agosto de 1604 y hace alusión a«Don Quijote», pero la obra más famosa de la literatura española no había sido publicada por aquel entonces. De hecho, este dato ha servido a algunos expertos, como Antonio Rey Hazas, para teorizar sobre una supuesta edición del Quijote previa a la que conocemos de 1605 y que se habría publicado como una suerte de novela corta.

En este volumen se esconde también otra misiva en la que Lope hace refencia a Cervantes. Data de marzo de 1612 y, aunque el apunte es breve, ha tenido mucha importancia para los eruditos. «Las academias están furiosas. En la pasada, se tiraron los bonetes dos licenciados. Yo leí unos versos con unos anteojos de Cervantes que parecían huevos estrellados mal hechos», escribe Lope. Esta apreciación, que podría parecernos un simple tan gratuito como ingenioso, ha permitido a los biógrafos del autor del Quijote confirmar sus problemas de visión.