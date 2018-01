La última fotografía de Gerda Taro, en su lecho de muerte La imagen ha salido a la luz 80 años después del fallecimiento de la fotoperiodista tras haberla encontrado el hijo del médico que la atendía

EFE

Una fotografía de Gerda Taro, considerada una de las mejores fotoperiodistas de guerra, en la que se la ve mientras yace en su lecho de muerte en un hospital durante la Guerra Civil española, ha salido a la luz 80 años después de su muerte, tras haberla encontrado el hijo del médico que la atendía.

Una imagen que fue publicada hace unos días en su cuenta de Twitter por John Kiszely, un general británico retirado, cuyo padre de origen húngaro, Janos Kiszely, fue médico voluntario con las Brigadas Internacionales que lucharon contra Franco durante ese conflicto. Pero aunque esta fotografía nunca había salido a la luz, el británico Museo Imperial de la Guerra posee una grabación de audio sobre el servicio del doctor Kiszely durante la Guerra Civil Española que cuenta cómo trató a la periodista Gerda Taro.

En la instantánea ahora publicada se ve al doctor secando la sangre que emana de la nariz y boca de una joven con pelo corto y oscuro, que guarda un gran parecido con la fotógrafa, quien falleció en julio de 1937 durante la batalla de Brunete (Madrid). Y, precisamente, en el reverso de la imagen hay un breve texto manuscrito, en español e inglés, que encaja con lo que le sucedió a la fotógrafa. Dice, textualmente: «Frente Brunete Junio 1937 (en Torrelodones) Mrs Frank Capa of Ce Soire of Paris, killed at Brunete» (Señora Frank Capa de «Ce Soir» de París, asesinada en Brunete).

De pasaporte polaco, aunque educada en Alemania, Taro publicaba sus fotos en la publicación francesa «Ce Soir» y trabajaba con el futuro cofundador de la agencia Magnum Robert Capa, quien también era su compañero sentimental y se hizo famoso en España como fotógrafo de guerra. Kiszely, a quien un voluntario británico que trabajó en los servicios médicos del bando republicano dio la fotografía tras el fallecimiento de su padre, señaló a «The Guardian» que este no le hablaba mucho de la Guerra Civil española, pero que le contó que trabajó en un hospital inglés.

Identidad

«Nunca miré en la parte de atrás (de la imagen). Para mí era solo un fotografía de mi padre con otro paciente», dijo. No obstante, tras compartir la imagen en Twitter, los entusiastas de la Guerra Civil comenzaron a hacerle más preguntas. Y un conocido suyo le apuntó la posibilidad de que la mujer de la fotografía pudiera ser Gerda Taro, lo que ha provocado una enorme cantidad de mensajes en la mencionada red social.

Taro perdió la vida en un accidente durante el repliegue del ejército republicano, cuando se subió al estribo del coche de un general de las Brigadas Internacionales. Entonces, unos aviones enemigos provocaron el pánico y Gerda cayó al suelo, momento en que un tanque republicano dio marcha cayendo sobre ella, que murió en el hospital seis días antes de cumplir 27 años.