Alicia Koplowitz, premio al coleccionismo de la Fundación ARCO Los otros cinco galardonados son Armando Martins, Ella Fontanals Cisneros, Luis Paulo Montenegro, la Colección de Arte Latinoamericano del Museum of Fine Arts de Houston y la col·lecció Per Amor a l’Art

Madrid 11/01/2018 13:03h Actualizado: 11/01/2018 13:06h

La Fundación ARCO, impulsada por Ifema, ha otorgado los premios «A» al Coleccionismo. En esta vigésimo segunda edición, ha concedido seis galardones que reconocen el valor artístico de los fondos de coleccionistas e instituciones, así como su labor en el apoyo a la difusión del arte contemporáneo. Tras la reunión del Patronato y del Consejo Asesor de la Fundación ARCO, se reconoce la labor de seis importantes colecciones: por la calidad de sus obras y las exposiciones realizadas en Madrid y París, a la colección Alicia Koplowitz-Omega Capital; la inauguración del espacio Bombas Gens en Valencia ha sido el motivo de premiar a la col·lecció Per Amor a l’Art; de Portugal se reconoce la labor de Armando Martins y su familia que cada mes de mayo muestran sus obras en el Palacio de Correio Mor; Colección Ella Fontanals Cisneros por la visibilidad que su colección y la Fundación CIFO han dado a los artistas de Latinoamérica. Y también por su acervo latinoamericano del siglo XX se ha premiado a la Colección de Arte Latinoamericano The Museum of Fine Arts Houston, que próximamente inaugura un nuevo ala dedicada a su colección. De Brasil el premiado es Luis Paulo Montenegro, cuyas obras podrán verse en la Fundación Banco Santander este año. Todas ellas han sido seleccionadas por su trabajo en favor del desarrollo de la cultura contemporánea.

El acto de entrega de los premios tendrá lugar en el Teatro Real el martes 20 de febrero, tras el que se celebrará una cena en la que se recaudarán fondos destinados a la adquisición de obras para la colección en ARCO.

Colección Alicia Koplowitz-Grupo Omega Capital

Alicia Koplowitz Romero de Juseu, marquesa de Bellavista, es presidenta del Grupo Omega Capital, sociedad de inversión creada por ella en 1998. Posee la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil y la Medalla de Oro de la Comunidad de Madrid. Es caballero de la Legión Francesa. Formada principalmente por obras desde el siglo XVI hasta el siglo XXI, la Colección Alicia Koplowitz-Grupo Omega Capital posee una amplia extensión temporal, capaz de englobar el gusto tanto por los maestros antiguos como por las obras de artistas contemporáneos. En 2017 se mostró la Colección por primera vez en dos exposiciones monográficas que han tenido lugar en el Museo Jacquemart-André de París y en el Museo de Bellas Artes de Bilbao.

Col.lecció Per Amor a L'Art

En 2014 el matrimonio formado por Susana Lloret y José Luis Soler creó la Fundació Per Amor a l’Art, con la misión de sensibilizar y compartir en tres áreas: ayuda social, enfermedades raras y arte. Desde el inicio, Susana Lloret asume la dirección y pone en marcha la rehabilitación y transformación de la antigua fábrica Bombas Gens (Valencia) como sede de la Fundació y centro de arte. Bombas Gens Centre d’Art se inauguró en julio de 2017 y desde entonces comparte esta colección con el público. Per Amor a L’Art es una colección de arte moderno y contemporáneo con inclinación a la abstracción en pintura, escultura y cine. Gran parte de la colección, que cuenta con el asesoramiento de Vicente Todolí, la componen autores nacionales e internacionales que trabajan con fotografía, muchos de ellos representados en profundidad. Se podría definir como una colección de exposiciones, que actualmente cuenta con más de 1.800 obras de más de 140 autores.

Colección Armando Martins

Armando Gertrudes Martins es presidente y gerente de diversas empresas y uno de sus proyectos más recientes ha sido la adquisición de la Quinta do Correio-Mor, a 15 minutos del centro de Lisboa, y con 140 hectáreas, que serán destinadas a diversas actividades culturales, y para cuyo desarrollo se llevarán a cabo unas obras de acondicionamiento de la propiedad a partir de este año. La colección de Armando Martins comenzó durante su juventud con la adquisición de serigrafías, principalmente de artistas portugueses. Hoy en día cuenta con alrededor de 400 piezas, entre artistas portugueses e internacionales. Tiene la intención de abrir en 2019 un Museo de Arte Contemporáneo en Lisboa ubicado en un antiguo palacio del siglo XVIII, adquirido hace unos 12 años y para el que tiene un proyecto de restauración aprobado por el Ayuntamiento de Lisboa.

Colección Ella Fontanals Cisneros

Ella Fontanals Cisneros es una filántropa y empresaria con una pasión inquebrantable y un ojo infalible para el arte y el diseño contemporáneos. Empezó a coleccionar arte a principios de la década de 1970, con un interés primario en obras de América Latina. Durante los años que siguieron, a medida que la Colección ha crecido y se ha desarrollado, el alcance de la misma se ha ampliado. Lo que comenzó como la adquisición de obras de arte para el disfrute personal ha madurado en un ambicioso proyecto de vida. Hay varias colecciones dentro de la Colección. Son cuatro las áreas principales de interés que se han ido incrementando sistemáticamente en años recientes: abstracción geométrica de América Latina, arte contemporáneo internacional y latinoamericano, vídeo contemporáneo, fotografía moderna y contemporánea. La Colección se encuentra en estos momentos al cuidado de la Fundación de Arte Cisneros Fontanals, una fundación sin ánimo de lucro que ella estableció en 2002 conjuntamente con su familia.

Colección Luis Paulo Montenegro

Luis Paulo Montenegro es vicepresidente de Kantar Ibope Media, antes Ibope (Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística). Empezó su colección artística en 1999, dedicada en un principio a piezas de arte brasileño. Su primera obra la compró en una subasta: «La india Caraña», de Cándido Portinari. La colección está instalada entre su casa, su oficina y su casa de campo. Desde 2004 es comisario de Inhotim (Minas Gerais, Brasil), y actualmente es subdirector de arte y programas culturales. La exposición cuenta con arte brasileño de posguerra y obras de los años 40-60 del siglo XX con artistas como Alexander Calder, Lygia Clark, Willem de Kooning, Wifredo Lam, Hélio Oiticica, Lygia Pape, Alfredo Volpio y Andy Warhol.

Colección de Arte Latinoamericano del Museum of Fine Arts de Houston

Desde su apertura en 2001, el Departamento de Arte Latinoamericano del Museum of Fine Arts de Houston ha adquirido más de 700 obras de arte moderno y contemporáneo latinoamericano y latino, incluyendo la compra en 2007 de la Colección Adolpho Leirner de constructivismo brasileño, una colección trascendental de cien obras de arte del concretismo y neo-concretismo de los años 50 y 60. También creado en 2001, el International Center for the Arts of the Americas (ICAA) es el brazo destinado a la investigación del Departamento de Arte Latinoamericano. La misión del centro es fomentar la investigación sobre la variada producción artística de Latinoamérica y los artistas latinos procedentes de México, Centroamérica y América del Sur, el Caribe y Estados Unidos, así como educar al público y abrir nuevos espacios de diálogo intercultural e intercambio.