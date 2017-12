Colección Carmen Thyssen: el acuerdo sigue sin cerrarse La baronesa y el Ministerio de Cultura se dan un nuevo plazo de tres meses para las negociaciones

Natividad Pulido

Seguir Madrid 05/12/2017

Ya hemos perdido la cuenta de las veces que se ha prorrogado el préstamo gratuito al Estado español de la Colección Carmen Thyssen por falta de acuerdo en las negociaciones con el Ministerio de Cultura. Este mes vencía el último y ya hay una nueva prórroga de tres meses (hasta marzo de 2018). Es el acuerdo, o el cuento, según se mire, de nunca acabar. Ambas partes dicen que todo va bien, que marcha por el buen camino, pero no lo parece. Esto empieza a parecerse al día de la marmota. Carmen Thyssen acudía hoy a la presentación de un tocado de plumas de los indios norteamericanos que ha donado al Museo Nacional de Antropología. Fue un regalo que hizo John Lodge, embajador de Estados Unidos en España entre 1955 y 1961, al barón Thyssen y ha formado parte de la exposición «La ilusión del Lejano Oeste», que se ha visto en Madrid, Sant Feliu de Guíxols y Málaga. Por curiosidad (y morbo), ¿dónde tenía guardado este penacho? «Primero en Villa Favorita y después en mi casa en Madrid», comenta Tita, que esta no vez no acudió vestida de india como en la inauguración de la exposición en Madrid.

¿Por qué más prórrogas? «Por las Fiestas, por todo, se han alargado las negociaciones tres meses más, hasta marzo. Pero las cosas van muy bien. La intención por ambas partes es llegar a un buen acuerdo». ¿A qué se debe que se encalle una y otra vez? «Tengo una cierta edad y he de pensar en el futuro de los herederos. Trato de hacerlo bien». ¿El problema es Hacienda?«Hacienda tiene que estar también dentro del pacto, Patrimonio y Cultura». ¿Estarán obras como el «Mata Mua» en la lista de préstamos? «De momento están todas las obras colgadas en el museo. Ninguna ha salido. Solo el Constable». ¿Será el acuerdo por 10 años? «Quizás por 20, ¿quién sabe?» Posiblemente, ni ella.

Pasará las Navidades en familia, «seguramente en Andorra». Estuvo con sus hijas en la inauguración del Louvre Abu Dabi. «Es espectacular», dice. ¿Alguna oferta de un jeque por su colección? (Se ríe) «Siempre hay peticiones de muchos museos del mundo, pero da la casualidad de que quiero a mi país y hemos de luchar siempre por España todos los españoles. Pero sí quiero hacer una exposición temporal con mi colección en Abu Dabi». Como catalana, ¿qué cree que va a pasar el día 21? «La buena voluntad tiene que salir adelante. Somos españoles y ya está». ¿No ha pensado retirar los préstamos del MNAC? «No. Creo que esto es efímero y pasará».