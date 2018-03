Damien Hirst vuelve a la carga Houghton Hall, en el condado de Norfolk (Inglaterra), descuelga obras de grandes maestros para instalar 46 pinturas de puntos y 15 esculturas del polémico artista

EFE

El artista británico Damien Hirst protagoniza una exposición que cuenta con 46 nuevos cuadros con motivos circulares, así como 15 esculturas de bronce, y que podrá visitarse desde el 25 de marzo al 15 de julio en el condado de Norfolk (este de Inglaterra). La casa de campo Houghton Hall acoge la muestra «Pinturas de espacio de color y esculturas al aire libre», para la que han tenido que retirarse 45 pinturas de otros artistas como Thomas Gainsborough y Joshua Reynolds, con el fin de hacer hueco a los cuadros de Hirst.

La nueva producción pictórica está basada en sus famosos puntos multicolores, algunas de sus obras más reconocidas y que le catapultaron a la fama en la década de 1980. Por aquel entonces, Hirst (Bristol, 1965) buscaba que los círculos fueran muy uniformes «para que parecieran hechos a máquina» pero, según reveló a la cadena BBC, ahora, «tal vez por la edad», éstos son «más descuidados».

Hirst, de 52 años, reconoció que ha pintado parte de todos los cuadros de la exposición, que ha completado su equipo de asistentes, una práctica que le ha conllevado críticas pero que él defiende. «¿Lo hiciste tú realmente?» me pregunta la gente. No sé por qué eso es importante en el arte», manifestó el polémico creador, que agregó que se ve a sí mismo «como una especie de arquitecto. Me gusta tomar atajos para llegar adonde quiero. Soy muy impaciente».