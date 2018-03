El Estado asegura 33 obras en 231 millones para la exposición «Rubens. Pintor de Bocetos» en El Prado La muestra constará de ochenta bocetos y pinturas como «La ceguera de Sansón» o «La glorificación de la Eucaristía»

El Ministerio de Cultura ha otorgado garantía de Estado por valor de 231 millones de euros a 33 obras que serán expuestas en el Museo Nacional del Prado en la exposición «Rubens. Pintor de bocetos» según recoge el Boletín Oficial del Estado (BOE). Las obras serán expuestas en la pinacoteca madrileña del 10 de abril al 5 de agosto y en Rotterdam del 8 de septiembre de 2018 al 13 de enero de 2019.

Los lienzos que podrán verse en El Prado han sido cedidos por grandes museos nacionales e internacionales como la Biblioteca Nacional de España; el Museo Thyssen-Bornemisza; la Art Gallery of Ontario, Museum Boijmans Van Beuningen; The Metropolitan Museum of Art y la The National Gallery, entre otros.

La muestra constará de unos 80 bocetos de Rubens, además de algunos dibujos, estampas y cuadros relacionados con ellos. Entre los lienzos que podrán contemplarse en la muestra figuran «La coronación de la Virgen», «Hombre de rodillas»; «Hércules»; «El entierro de Cristo»; «La ceguera de Sansón»; «La glorificación de la Eucaristía» y «El Levantamiento de la cruz».