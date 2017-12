Lambán: «Esquerra y la CUP amenazaron a Puigdemont con romper el gobierno por los bienes de Sijena» El presidente aragonés ratifica que, si el juez les da la razón, pedirán las pinturas murales del monasterio que se exhiben en el MNAC

El presidente de Aragón, Javier Lambán, habló con los periodistas acerca de los bienes de Sijena recuperados por Aragón, minutos antes de inaugurar en el Museo Lázaro Galdiano de Madrid una exposición sobre Goya y Buñuel. «Los responsables de la política catalana llevan años mintiendo descaradamente sobre este asunto tanto en el ámbito institucional como en el técnico. Las piezas fueron trasladadas con un método absolutamente escrupuloso, impecable. Lo que los técnicos vieron, cuando las empezaron a embalar, es que muchas de ellas estaban en mal estado y que alguna faltaba. Constataron algo que ya sabíamos: que la mayor parte de las piezas el Museo de Lérida las tenía en el sótano, no las exhibían. Ahora serán exhibidas y podrán ser disfrutadas por los ciudadanos, por los aragoneses y por los catalanes. Lo que Aragón, en modo alguno se propone, es enemistarse con una Comunidad Autónoma que es vecina, que es hermana, con la que compartimos muchas cosas».

¿Podría haberse evitado este conflicto si hubiera habido diálogo entre Cataluña y Aragón? «Hubo diálogo entre la consejera Maite Pérez y el consejero de la Generalitat, Santi Vila, a comienzos de 2016 -advierte Lambán-. Un diálogo que fructificó, que se plasmó en un acuerdo que a punto estuvo de firmarse y que significaba el comienzo de la recuperación de las piezas por parte de Aragón de manera pactada políticamente con la Generalitat. Pero en el último momento Esquerra Republicana y la CUP vetaron la firma de ese acuerdo amenazando incluso al presidente Puigdemont con la ruptura del Gobierno. Lo cual hizo que éste diera marcha atrás y la vía del diálogo quedara definitivamente cerrada».

El artículo 155

Sobre las declaraciones de la ministra Dolors Montserrat, quien dijo el martes que «tendrían que haber sido los gobiernos socialistas de Aragón y Lleida quienes tendrían que haber dialogado para no llegar a la situación de ayer», Lambán afirma: «El artículo 155 no ha tenido absolutamente nada que ver en esto, porque lo que ocurrió el lunes es que se ejecutó la sentencia de un juez, que emitió su sentencia absolutamente ajeno a los tiempos políticos, absolutamente ajeno a que estuviera aplicándose o no el artículo 155. Al fin y al cabo el 155 es un artículo de la Constitución que ni para bien ni para mal produce efectos mágicos sobre las cosas. Las declaraciones de la ministra son abolutamente sorprendentes porque se contradicen con las que hacen los populares aragoneses, el ministro de Cultura e incluso el propio presidente del Gobierno. Por cierto, un ministro de Cultura que, como actual titular de las competencias de Cultura de la Generalitat, entre el día 1 y el 11 de diciembre pudo devolver voluntariamente las piezas, ejecutando voluntariamente la sentencia y no lo hizo, dando lugar a que el juez tuviera que ordenar la intervención de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado para hacer cumplir esa sentencia. Eso se pudo haber evitado si el ministro hubiera ordenado la ejecución de manera voluntaria de la devolución de las piezas».

Tiene claro Lambán que «en Cataluña este asunto lo están utilizando políticamente todos, cada cual a su manera». En relación a la pieza extraviada, asegura que «lo primero que habrá que hacer es encontrarla. Nosotros sabemos cuál es. Cuando fuimos a buscar las piezas no estaba. Pero ya ocurrió también en la primera entrega hace unos meses de las primeras 53 piezas, que vinieron solo 51. De momento, ya nos deben tres. Digo amistosamente lo de "nos deben"».

¿Cree que se llegará a un arreglo amistoso?, le preguntan al presidente aragonés. «De momento no ha sido posible, aunque vuelvo a insistir: lo intentamos. Pero hay gente que confunde la justicia con la política, que cree que la justicia se puede aplicar de manera voluntaria y que la política ha de prevalecer sobre la justicia y sobre las sentencias de los jueces. Y cuando alguien habla con gente así, mal asunto. Así es bastante difícil entenderse. Y entiendo que con las actitudes absolutamente cerriles del independentismo catalán en este momento no hay prácticamente ninguna posibilidad de entenderse ni en esto ni en absolutamente nada».

El futuro de las pinturas murales

Sobre el futuro de las piezas que aún están en el MNAC, Javier Lambán asegura: «Nosotros estamos litigando en los tribunales. En relación con las pinturas murales también tenemos sentencias favorables. Si al final los jueces nos dicen que tenemos razón, pediremos la ejecución de la sentencia. Queremos que las pinturas de Sijena estén en el lugar en el que originariamente fueron pintadas. Pero insisto: nosotros siempre seremos respetuosos con la justicia, independientemente de que creamos que tenemos o no tenemos razón. Si la justicia en última instancia dice que las pinturas tienen que volver a Sijena, exigiremos que vuelvan y si la justicia dice otra cosa lo aceptaremos democráticamente».

¿Tomará medidas el Gobierno de Aragón por el estado de los bienes y la pérdida de tres piezas? «Permítame que sea cauteloso, que sea prudente. Primero tendremos que saber exactamente por qué causas los bienes están así. Lo que está claro es que cuando nosotros los metimos en las cajas correspondientes ya estaban así. Cuando sepamos las causas decidiremos qué tenemos que hacer, que irá siempre en línea con el cumplimiento del Estatuto de Autonomía de Aragón, que obliga al Gobierno aragonés a velar por su patrimonio, a cuidarlo con mimo, con exquisitez y eso lo haremos en cada uno de los momentos del proceso».