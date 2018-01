Madrid se reivindica como capital del diseño La primera edición del Madrid Design Festival celebrará en febrero dos centenares de actividades en las que participarán 320 profesionales. Helsinki es la ciudad invitada

Natividad Pulido

Seguir Madrid 23/01/2018 01:30h Actualizado: 23/01/2018 01:30h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas PHotoESPAÑA celebra su 20 aniversario con tres muestras en el Fernán Gómez

El próximo mes de febrero Madrid no solo será la capital del arte contemporáneo (la feria ARCO se celebrará del 21 al 25), también lo será del diseño. Durante todo el mes tendrá lugar la primera edición del Madrid Design Festival, un certamen que nace con el objetivo de «contribuir a la democratización del diseño acercándolo al gran público, transmitir la importancia de una disciplina que transforma a diario nuestras vidas y situar a Madrid y a España en el mapa internacional del diseño». Porque, aunque no sea tan conocido como en otras ciudades internacionales, hay una gran creatividad y mucho talento. El lema del festival: «Rediseñar el mundo». Se abordará el diseño desde un punto de vista híbrido y transversal: diseño gráfico, industrial, arquitectura, interiorismo, moda, joyería, etc.

«Vinilygráfica» abordará en el Fernán Gómez-Centro Cultural de la Villa la fructífera relación entre diseño y música a través de tres centenares de portadas de discos -ABC

Es una iniciativa de La Fábrica -cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid-, que ha concebido el proyecto a semejanza de su festival de fotografía PHotoEspaña, que ya ha cumplido 20 años. El formato es similar: un festival colectivo que involucra a instituciones públicas y privadas de la capital durante un mes (PHotoEspaña se celebra en junio) con exposiciones, talleres, conferencias, encuentros, debates, instalaciones urbanas... por toda la ciudad.

Sus responsables presentaron ayer en el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM), sede oficial del festival, la programación: habrá dos centenares de actividades en las que participarán 320 profesionales relacionados con el mundo del diseño. Entre ellas, 48 exposiciones e instalaciones, en las que se han involucrado casi una treintena de museos e instituciones públicas y privadas y 25 marcas. Helsinki, donde el diseño está presente en cada rincón, es la ciudad invitada en esta primera edición, que también contará cada año con una escuela de diseño invitada. En esta ocasión, el London College of Fashion.

El diseño art decó está presente en la Colección ABC - ABC

Entre los museos e instituciones involucrados, el Museo ABC, que reunirá 40 dibujos de sus fondos en la muestra «A ritmo de Jazz. Diseño art decó en la Colección ABC» y también acogerá conferencias sobre el diseño y la arquitectura finlandeses. En el Fernán Gómez-Centro Cultural de la Villa habrá tres exposiciones: una monográfica de Jaime Hayon, una nostálgica muestra sobre la evolución de los electrodomésticos con fondos de la Colección Alfaro Hofmann y «Vinilygráfica», que abordará la fructífera relación entre diseño y música a través de tres centenares de portadas de discos. El Museo Thyssen se suma con la muestra «Sorolla y la moda», la Fundación Telefónica se convertirá en un bosque digital con el sugerente trabajo de Jennifer Steinkamp; el COAM reunirá algunos de los diseños más icónicos de Andreu World, Nacho Carbonell creará una instalación en Matadero, el Museo Nacional de Artes Decorativas reunirá piezas de joyería y orfebrería...

No faltarán empresas y marcas relacionadas con el diseño, como Ikea, a quien debemos su democratización. Hará una instalación en La Neomudéjar. DIMAD/Central de Diseño estará presente con trabajos de estudiantes de importantes escuelas de diseño, como la prestigiosa Academia de Eindhoven; IED llevará a cabo recorridos por los esudios, talleres y showrooms...

Diseños de Jaime Hayon -ABC

Pero, al igual que en PHotoEspaña, se da gran importancia al festival como punto de encuentro entre profesionales del sector. Los días 14, 15 y 16 el COAM acogerá unas jornadas bajo el título «MadridDesignPRO», en el que participarán diseñadores como Erwan Bouroullec, Abbot Miller o Jasper Morrison. El Círculo de Bellas Artes hará lo propio reuniendo a intelectuales artistas e investigadores. Tendrán voz propia las mujeres diseñadoras («Ladies, Wine & Design») e incluso habrá espacio para la gastronomía en Medialab Prado (comida de diseño, impresión de alimentos en 3D). Unos 40 espacios se suman con el Festival Off. La fiesta del diseño acabará con música en el Café Comercial.

El certamen cuenta con un comité asesor, en el que se encuentran, entre otros, Juan Herreros, Izaskun Chinchilla y Ana Domínguez Siemens. Para Álvaro Matías, director del Madrid Design Festival, el diseño «es una herramienta que puede cambiar el mundo».