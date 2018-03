EXPOSICIÓN CaixaForum acerca la Grecia clásica a Sevilla con obras maestras del British Museum Este miércoles se inaugura una exposición que muestra la competición griega desde el deporte a las artes escénicas a través de 161 piezas

JESÚS MORILLO

De la escuela, donde aprendían a ganar y a perder, al cementerio, donde los adinerados y prósperos aristócratas mostraban después de muertos su status a través de ricos monumentos funerarios, pasando por la guerra y las artes escénicas. La competición en la antigua Grecia dominaba la vida de sus habitantes desde su nacimiento a la tumba. Como señala el especialista en escultura y arquitectura del British Museum, Peter Higgs, «la competición en Grecia está en todo».

Una competición, explicó este martes la directora general adjunta de la Fundación Bancaria «la Caixa», Elisa Durán, que no respondía a un impulso individual, sino que era un «elemento de cohesión social», que se manifestaba en el deporte o en las artes escénicas, con los populares certámenes de tragedias y comedias.

Ánfora del 333-332 a. de C. - LA CAIXA

Higgs es el comisario de la exposición «La competición en la antigua Grecia», que se inaugura este miércoles en el CaixaForum de Sevilla, y que mostrará la importancia de la competición en el país heleno durante la Antigüedad, a través de 161 piezas del British Museum, algunas tan valiosas y espectaculares como el Mausoleo de Halicarnaso, una de las siete maravillas de su tiempo y que por primera vez ha salido de la institución londinense.

Esta es una de la piezas destacadas de una muestra que presenta más de un centenar de obras, desde estatuas a cerámicas y terracotas pasando por joyas y armaduras, muchas de la cuales han salido por primera vez del British Museum y han sido restauradas para la ocasión.

La muestra se estructura en seis secciones, que proponen un itinerario por la competición en Grecia que arranca en los juegos de los niños de hace 2.200 años y la visión de un diosa Niké, una de las divinidades más representadas, como recogen piezas de la exposición, entre ellas, una escultura de gran tamaño y una jarrón de cerámica.

Desde ahí el recorrido se interna por el juego en las competiciones deportivas, como los juegos panhelénicos; las de artes escénicas, con las tragedias de clásicos como Sófocles y Esquilo, la música y la danza; la guerra, donde se muestra el equipamiento de los hoplitas, los soldados, y las armadura de bronce; los héroes y los mitos, como el de Aquiles y Heracles, sin olvidar la Guerra de Troya; y la rivalidad en la vida cotidiana y la muerte.

En este último capítulo es donde se muestra una de la grandes piezas de la exposición: el Mausoleo de Halicarnaso, construido por el rey Mausolo, un sátrapa del imperio persa y admirador de la cultura griega, por lo que se planificó una tumba visible desde la lejanía del mar.

Con un altura de 45 metros, estaba decorada por estatuas muy elaboradas y frisos tallados, con gran calidad en sus esculturas. De él se muestra un fragmento del friso original, de 140 metros, que muestra el combate de los griegos contra las amazonas. La calidad de sus mármoles y de su ejecución hicieron que desde entonces la palabra «mausoleo» designe una gran tumba monumental.

Busto de Dionisos -LA CAIXA

Pero esta, aunque sobresalga respecto a lo demás, es solo una pieza de una exposición, que cuenta con un brillante y didáctico diseño museográfico, y que presenta grandes esculturas, como una Niké alada del 100 a. de C., pero también bustos de dioses como Apolo y Dionisos, guerreros griegos, dramaturgos como Eurípides, atletas... Junto a relieves de mármol tan humanos y trágicos como los dedicados a un guerrero muerto.

A ello se suman ánforas ricamente decoradas, como la que presenta unas figuras negras compitiendo en carreras de fondo del 333-332 a de C.; un dado de arcilla del 500 al 450 a. de C.; joyas, como una corona de mirto de oro realizada en Italia en un taller estrusco en el 400-300 a de C.; y un aulos -un predecesor del oboe- de hueso y bronce del 200 a de C.

El lujo en la Antigüedad

La muestra, que se podrá ver hasta el 17 de junio en el CaixaForum de Sevilla, es fruto del acuerdo que firmaron la Obra Social «la Caixa» y el British Museum en 2015, y ya se ha visto con éxito en los centros de Madrid y Barcelona, donde la visitaron 170.000 personas.

Es la segunda exposición producida por ambas instituciones, cuya colaboración seguirá avanzando en el futuro, tal como anunció Elisa Durán, quien señaló que la siguiente exposición conjunta girará en torno al concepto del lujo en la Antigüedad, que se verá en Sevilla dentro de dos años.

Esta colaboración, como añadió la conservadora jefe del departamento de Grecia y Roma del British Museum, Lesley Fitton, pretende estrecharse en el futuro y que cristalice en exposiciones dedicadas a «explorar el próximo oriente y el antiguo Egipto».