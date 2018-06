José María Báez: «Mi obra coloniza los muros de la galería» «La novena», una exposición de piezas que salen de su formato natural en la galería Rafael Ortiz de Sevilla

MARTA CARRASCO

Sevilla Actualizado: 02/06/2018 10:40h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La galería Rafael Ortiz parece haber mutado con una obra que emana del mismo muro, más que estar instalada en él. Se trata de la exposición titulada «La novena» del artista José María Báez (Jerez de la Frontera, 1949), aunque siempre añade, «residente en Córdoba desde 1960».

Es la novena exposición que el artista realiza en la galería Rafael Ortiz. «Hacía ocho años que no exponía en Sevilla», declara el artista.

A Báez le gusta jugar con la paradoja de que algo convencional como el óleo sobre papel, «rompa el borde de tradicional del cuadro y se expanda mucho más». Las piezas trenzan una red sobre el espacio y «lo colonizan completamente, como si fuera una pintura mural».

Romper la convencionalidad, es algo que al artista le interesa mucho, «son piezas que se trabajan mucho, porque las llevo a cabo de forma independiente y luego las voy ensamblando. Las pongo en el suelo, y al poner una sobre otra, se potencia la confusión. Así vi que se podía hacer un montaje menos convencional, rompiendo con el excesivo formalismo con el que trabajamos los artistas en España, sacralizando mucho las piezas. Me gusta el estilo más gamberro de los artistas alemanes al enfrentarse con su propia obra».

Hace ya tiempo que Báez abandonó las «letras» que siempre había utilizado en sus trabajos, «hace años que lo hice. Llegó un momento en el que pensé que aquel ciclo se había terminado. Una de las personas que lamentó este abandono fue el poeta Pablo García Baena. Incluso para no caer en la tentación rompí las plantillas de las letras. Pablo me dijo que debería haber guardado algún material, pero no quise para no caer en la tentación».

Sin ser la literatura su única fuente de inspiración, sí conserva un sesgo biográfico en los títulos, «la obra de cualquiera cuenta su vida, en la mía siempre la ha contado. Y no sólo eso, sino que también cuenta el relato de nuestro tiempo, aunque sean como ahora tiempos convulsos. La obra del Equipo 57, por ejemplo, mandaba un mensaje después de la Guerra Civil, un mensaje de mejora, de transformación. Eso ha hecho el arte después de las dos grandes Guerras, enviar un mensaje. El de nuestro tiempo es un mensaje convulso, sin ideas concretas ni ideal determinado que lleve a un mundo mejor».

Sobre la inexistencia hoy día de grupos artísticos como Equipo 57, Equipo Crónica..., «no los hay porque se ha perdido el sentido compacto de los años 50. Había entonces muchas formas de encarar el futuro, y después, lo que parecían controversias en realidad se convertía en cohesión, es decir en el anhelo de avanzar. Hoy no tenemos un anhelo compartido por parte de nadie. Hoy es un «sálvese quien pueda», salvo en países con problemáticas mas profundas donde sí hay unidad».

A pesar de su extensa trayectoria pictórica, José María Báez se inició en un primer momento en la poesía, fundando junto a Rafael Merlo la revista de poesía «Zaitún». A lo largo de su carrera ha comisariado numerosas exposiciones, entre ellas del Equipo 57, y sus obras forman parte de colecciones como Fundación la Caixa, Fundación Cajasol, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Madrid, Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, entre otros museos y entidades.