Una muestra en la Cartuja apuesta por superar dicotomías artísticas El Centro Andaluz de Arte Contemporáneo exhibe obras de Palazuelo, Gordillo, Inmaculada Salinas o Zóbel de su colección permanente

Cuarenta artistas en la búsqueda de superar la dialéctica entre abstracción, figuración y acción componen la exposición inaugurada en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo (CAAC) titulada «Entre la figuración y la abstracción, la acción». Obras de Luis Gordillo, Curro González, Inmaculada Salinas, Jesús Palomino, María Cañas, Mariajosé Gallardo, ayer presentes en el CAAC, entre otros, componen esta muestra paritaria de artistas hombres y mujeres que estará abierta al público hasta marzo de 2019.

Varias son las premisas con las que se conforma esta muestra y que se centra en la dialéctica de no oposición entre abstracción, figuración y acción, que se complementa con un también triple diálogo entre artistas andaluces, del resto del Estado e internacionales. Todo ello propicia que las aproximaciones y confrontaciones que en este espacio se suceden, faciliten no tanto encuentros inesperados, sino puntos de confluencias a partir de los cuales mirar sin tantas prevenciones.

La muestra se estructura en diez temas: Geometría, Repetición, Azul (klein), Consumo, Feminismo, Paisaje, El dibujo, Catástrofe, Lo primigenio y Violencia. Cada sala funciona de manera independiente de las otras aunque sí se propician encuentros y diálogos entre autores y piezas.

Luis Gordillo se mostró encantado de compartir sala con Palazuelo: «Cuando realizo un cuadro, previamente lo he pensado mucho y sé lo que quiero pintar. Ahora me gusta trabajar con foto y ordenador, y también con la técnica offset porque me permite jugar con el color». Relató que la obra de esta muestra la realizó con un amigo suyo cuyo padre tenía una imprenta, «yo les di una imagen y la imprenta la desarrolló en varios colores y al final el cuadro se compone de todas aquellas pruebas».

El sevillano Manolo Quejido comparte sala con la argentina Marta Minujin, mientras la instalación de Jesús Palomino representa una maqueta de un centro urbano, «de una ciudad rica, pero está hecha a base de bricolaje. Una maqueta bricolaje de una ciudad contemporánea, desde una posición de fascinación por la ciudad. Los elementos no están pegados, sino posados unos sobre otros. Vasos que hacen de pilares, el aglutinante parte desde el espectador».

Los dibujos de Inmaculada Salinas están hecho con la mano izquierda y se leen al revés, mientras la obra de Curro González forma parte de una serie basada en los dibujos de Brueghel​ el Viejo, «un artista que a mí me ha impresionado mucho desde que visité el Museo del Prado con once años. Hacía mucho tiempo que no veía este cuadro, una obra que habla de cómo proyectamos nuestra propia identidad en una serie de objetos», afirmó el pintor.

Artistas internacionales como Louise Bourgeois, Daido Moriyama, Lotty Rosenfeld, Bill Viola o Carrie Mae Weems, en diálogo con andaluces como Luis Gordillo, Ignacio Tovar, Inmaculada Salinas, María Cañas, Pepa Rubio o Pilar Albarrazín, y nacionales como Fernando Zóbel, Elena Asins o Palazuelo. El CAAC presenta así una lectura de su colección para superar la dialéctica de oposición del siglo XX.