Ana Barriga: «En ello estoy yo, intentado “sacarle algo”, un poco más de jugo a la pintura»

«Tengo poderes», contesta Ana Barriga (Cádiz, 1984) al pedirle que se describa en tan solo dos palabras. Sevillana de formación, esta artista, ahora asentada en Madrid, abre las puertas de su pequeño estudio de altas paredes blancas en el que no hay un solo recoveco al que no lleguen las motas de pintura. Su ordenador, su ropa, sus sillas, todo lo que forma parte de la sala tiene la marca personal de Ana.

¿Cómo describiría su obra?

Recojo los mejores desechos de la sociedad, les doy terapia de grupo, los reeduco, los aseo, les envío a colegios de pago y cuando creo que ya están preparados para volver a la vida real, los pinto y viene alguien y me hace pintadas con spray, así son las cosas.

Se formó como escultora pero ahora el grueso de su obra está dedicado a la pintura. ¿En qué momento hace la transición?

Empecé a pintar porque entré en la facultad de Bellas Artes y me obligaron a comprar pinturas y soportes. Entonces descubrí dentro de la pintura algo que tenía casi denostado, desprestigiado por mi parte de alguna manera. Y cuando trato con la materia, me enfrento a un soporte bidimensional y empiezo a crear una imagen. Me parece algo mágico. Llegó a engancharme y creo que, a día de hoy, la pintura puede ser un buen medio de experimentación pese a la tradición de pintura que tenemos. Todavía se le puede sacar partido. Y en ello estoy yo, intentando «sacarle algo», un poco más de jugo.

Uno de sus procedimientos es fotografiar objetos y luego reproducir la imagen con pintura ¿Alguna vez se ha planteado parar el proceso en la fotografía?

Hubo un periodo muy corto en el que me centré en la fotografía. Me resulta atractiva, pero es verdad que al traducir las fotografías a la pintura se enriquece mucho más la imagen.

¿Sólo utiliza la fotografía como base de su obra?

No, para pintar, a parte de la fotografía, utilizo el objeto porque hay una forma de entender este que es tocándolo, con el peso que tiene y la textura. En cierta manera, al ser palpable, soy capaz de conseguir esa parte que no me da la fotografía. Necesito ambas cosas, la fotografía y el objeto directo, así es más rico.

Antes estaba asentada en Sevilla. ¿Por qué decidió venir a Madrid?

Siempre me han llamado la atención las grandes ciudades. En parte, puede ser, porque procedo de un lugar pequeño. Me resulta estimulante afrontar la vida en un espacio grande, donde las dificultades y las posibilidades se multiplican. Son formas de superar metas, pensar sumando. Lo hice sin reflexionarlo mucho en un momento en que lo vi factible, sin determinar por cuánto tiempo.

¿Qué se puede hacer para acercar el arte contemporáneo a un público mayor?

No sé decir cual es la solución, pero sí que creo que una buena educación sería fundamental para que todos tuviéramos ese contacto con el arte desde pequeños, cosa que en mi caso, por ejemplo, no lo tuve y al final mira a lo que me dedico. Sería fantástico, una educación que nos permitiera entender o por lo menos saber que esto existe y que se puede ir a museos o incluso dedicarse a ello.

¿Y qué puede hacer usted en particular?

Hay un dicho que dice «Piensa global, compra local». Por ejemplo, cada vez que me llama un estudiante o me escribe alguien por las redes sociales, cada vez que alguien tiene interés por ver qué es esto, qué hago o qué tengo en el estudio yo le abro las puertas, vienen, hablo con ellos, les enseño y les cuento mi experiencia. En algunos de los murales que he pintado incluso he puesto mi número de teléfono, aunque sin mucho éxito. Pienso que con estas pequeñas acciones se puede contribuir al futuro. Siempre que alguien esté avivando interés en la pintura, está, de alguna forma, decantándose por algún rol que de ser constante desempeñará en el futuro. Abrir las puertas literalmente al conocimiento es la forma más directa que se me ocurre para romper con el hermetismo del que siempre se acusa a este sector.

¿En sus exposiciones continúa con esta labor de acercamiento?

Sí claro. Cada vez que alguien viene a una exposición mía y me cuenta cosas sobre el cuadro que está viendo, aunque yo lo haya hecho en un primer momento con una idea diferente, si ella o él lo ve de otra manera le digo que sí, que era así, porque realmente esa persona está teniendo esa experiencia y no puedes obligar a alguien a que tenga la experiencia que tú quieras frente a una obra de arte. Me gusta fomentar que esa persona diga «Tenía razón». De esa manera se crea un vínculo y necesita saber más de tu obra y otras obras. La gente va ganando confianza. No es engañar, es apoyar.

Tras su participación en ARCO el año pasado en el «Cadáver exquisito» que preparó ABC Cultural, este año vuelve. ¿Qué está preparando?

[Se ríe]. No tengo nada todavía. No sé, seguramente será un poco marcando la línea de mi trabajo, el coger objetos en la calle, reconstruir imágenes, intervenirlos con spray, esta forma casi vandálica e irónica hacia mi propio trabajo. Aún no lo tengo listo pero puedo asegurar que será algo excesivo, golfo y pasionalmente mal pintado.

¿Considera ARCO un vehículo para acercar al gran público al arte contemporáneo o es algo que queda en el circuito?

Es un espacio estrictamente comercial pero que cada vez adquiere un sentido más divulgativo. No es fácil acceder, hay dos días que están dirigidos únicamente a expertos, pero a la vez es un gran escaparate para llegar a un público internacional que mira muy de cerca la feria.