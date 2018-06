ENCUESTA Así se elaboró la lista de los 100 libros imprescindibles Elegir supuso un quebradero de cabeza para muchos de los especialistas consultados

M. Á. B.

Actualizado: 03/06/2018 01:26h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

«¿Que elija diez títulos? Imposible». Esa fue la respuesta más recurrente entre los escritores y críticos que fueron consultados para la encuesta de ABC Cultural sobre los 100 mejores libros de la historia de la literatura universal. De hecho hubo quien rechazó la invitación a participar por este motivo. «¿Se trata de las diez obras que considero más importantes en la historia de la literatura universal o de las diez que más me han gustado? Obviamente, no es lo mismo», matizó Serafín Fanjul. Manuel Vilas puntualizó: «Tal vez pueda sorprender que mis títulos elegidos sean españoles. Confío, muy vanamente, en que nadie me discuta su universalidad. Si así fuere, a quien disienta solo he de decirle esto: disfrute usted cuanto quiera con la prosa de los traductores de Homero, de Dante, de Shakespeare, de Goethe, de Tolstói, de Joyce y de cuantos quiera añadir a la ilustre cofradía». Más de una veintena de las obras que nutren el listado están escritas en lengua española.

La valoración se estableció otorgando 10 puntos al primer libro votado, 9 al segundo, 8 al tercero... y así hasta 1 punto al décimo. Algunos de los expertos incluyeron como opción las obras completas de Shakespeare. A nivel práctico, esos puntos se repartieron entre los títulos mencionados de forma individual, a saber: «Hamlet», «El rey Lear», «Macbeth», «La tempestad», «Enrique V» y «Romeo y Julieta». El mismo procedimiento se siguió con los «Diálogos» de Platón: en su caso, los puntos fueron a «Fedón» y «Fedro». En caso de empate, prevaleció aquel título que había sido mencionado más veces o que había obtenido la puntuación más alta en alguna de las votaciones.

Solo tres libros de los últimos cien años se «colaron» entre los primeros 25 puestos de una lista donde el clasicismo se impone claramente a la literatura contemporánea.