TEATRO Ernesto Caballero: «La cultura puede contribuir a desbrozar la situación en Cataluña» El dramaturgo madrileño cree que se debe abordar la realidad social a partir del teatro. Tras seis años al frente del CDN, Caballero hace balance de su gestión y mira al futuro

JUAN IGNACIO GARCÍA GARZÓN

@ABC_Cultural Actualizado: 23/03/2018 01:48h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Autor, director y gestor, Ernesto Caballero (Madrid, 1958) mira hacia atrás con razonable satisfacción tras seis años al frente del Centro Dramático Nacional (CDN). Su contrato fue renovado en su momento y, mientras perfila sus dos últimas temporadas como director del mascarón de proa de nuestra actividad escénica, hace balance de logros y asuntos pendientes. «Me siento satisfecho porque estamos cumpliendo un programa muy ambicioso y a la vez muy sensato, con una apuesta decidida por la dramaturgia española contemporánea», comenta. «Un proyecto que llevamos a cabo con la mitad de presupuesto del que disponían mis predecesores y, pese a ello, hemos incrementado el número de actividades».

-Enumere los que considera sus logros.

-Todo lo que planteé en el programa por el que fui nombrado: un recorrido por el repertorio histórico para abordar nuestra realidad social a partir del teatro; poner en marcha un proyecto de investigación que ha culminado en el Laboratorio Rivas Cherif; crear un festival de integración para artistas con discapacidad, «Una mirada diferente», en el que somos pioneros; proseguir con el ciclo «Una mirada al mundo», instaurado por mi predecesor Gerardo Vera; la estrecha colaboración con grandes maestros internacionales, y el ciclo «Los lunes con voz», un diálogo entre el público y los profesionales a partir de cuestiones surgidas de la programación.

-¿Ser gestor de un teatro público implica una responsabilidad mayor?

-El CDN es un teatro de todos. Creo que un centro que mantienen los ciudadanos con sus impuestos tiene que responder a distintas sensibilidades. Hoy en día hay que hablar más de los públicos que de público, que está muy diversificado, tanto estética como ideológicamente. No solo se tiene que programar lo que al director le gusta, y eso que tengo un estómago muy generoso y disfruto igual con un vodevil que con el teatro más posdramático si ambos están bien hechos. Desde el primer momento he tenido presente quién mantiene esto.

«Este es un teatro de todos, lo mantienen los ciudadanos. No solo tenemos que programar lo que al director le gusta»

-Las giras son tal vez un capítulo pendiente.

-Es verdad y la causa es esa falta de presupuesto. A la hora de hacer autocrítica y de decir lo que me queda por hacer, hay dos cosas o es la misma: internacionalizar nuestro teatro e incrementar las giras por España. Las producciones propias han girado poco aunque han girado. Ante la falta de recursos, hemos establecido colaboraciones con diversas compañías en régimen de coproducción, y en ese sentido están girando muchos espectáculos estrenados por el CDN. Hemos hecho de la necesidad virtud, porque yo no olvido de dónde vengo y nunca he sentido a la empresa privada como competidora, todo lo contrario. Evidentemente, los ámbitos tienen que estar muy definidos y el teatro público debe en principio dedicarse a hacer lo que no hace el privado: es decir, teatro de repertorio y las apuestas más arriesgadas.

-¿El público responde al menú propuesto?

-Entendemos que hay una rentabilidad cultural y social que no está ligada a la recaudación. Pero el año pasado tuvimos una media de ocupación del 89 por ciento, y en estos seis años esa media ha sido superior al 80 por ciento. Todavía no salgo de mi asombro y creo que se corresponde, al margen de que hagamos las cosas bien, a una demanda. Soy optimista con respecto al futuro, porque he notado que el público ha pegado un gran estirón. Sabe a lo que viene y lo hace con una actitud diferente, más preparado. Tiene una gran capacidad de entrega y es perspicaz. Estoy encantado con el público, que además se ha rejuvenecido.

«Muchos teatros públicos madrileños están regidos por catalanes y no pasa nada. Es muy difícil que ocurra al revés»

-No sé si es un tópico decir que en Madrid se reciben mucho mejor los espectáculos procedentes de Cataluña que a la inversa.

-Las cosas están cambiando, pero en algún momento eso fue claramente así. Lo planteé públicamente, porque me parecía muy injusta la ausencia de reciprocidad, y me llovieron chuzos de punta desde Cataluña. Y es verdad que Madrid en este aspecto es mucho más abierta que Barcelona. Ahora mismo la mayoría de teatros públicos madrileños (Español, Real, el Canal hasta hace poco) están regidos por directores o gestores catalanes y no pasa absolutamente nada, y es más, se ve como algo enriquecedor. Pero sería muy difícil que un madrileño estuviera al frente de un teatro público catalán, probablemente no se entendería ni allí ni aquí. Hay ámbitos de acogida en los que Madrid todavía gana por goleada. Pero la empresa privada catalana es mucho más abierta y también las instituciones son ahora más receptivas con el teatro de fuera de esa Comunidad.

-Con el Teatre Lliure mantienen buenas relaciones, ¿no?

-Tanto con el Lliure como con el Teatro Nacional de Cataluña. Realmente, desde el punto de vista institucional no hay puertas cerradas. Estamos en un buen camino y, además, la cultura y el teatro deben en estos momentos propiciar el diálogo. Creo que es la única vía para desbrozar una situación que, más allá de lo político, se ha convertido casi en un desencuentro social. Y ahí la cultura tiene mucho que decir y hacer.