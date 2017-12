Foto fija de una semana

La historia no oficial de Isabel II de Inglaterra se adentra en la revolucionaria década de los Beatles. «The Crown» mantiene la sutil pero incisiva mirada de su creador, Peter Morgan («The Queen»), quien no desatiende la política exterior de las islas, del Canal de Suez a la guerra en Egipto, aunque el palacio de Buckingham y el número 10 Downing Street se mantienen como grandes escenarios. El espectador asiste, por cierto, a la caída del tercer primer ministro que conoce la Reina, Harold Macmillan , por un devastador escándalo. La relación en el seno de la pareja de monarcas no es mucho más fácil. La segunda temporada de la serie, ya en Netflix , arranca con una crisis, aunque el bisturí de Morgan es mucho más incisivo con los Kennedy , que irrumpen como coprotagonistas. Por Federico Marín Bellón

Exposición: Fotógrafos a 45 rpm

A los Rolling Stones les retrató para la portada de «Black and Blue» Hiro, fotógrafo japonés de moda y publicidad que ha traspasado las paredes de los museos, como el Bellas Artes de Boston. Los Rolling también han pasado por las manos de Warhol. A Iggy Pop le captó para un vinilo Jeff Wall. A la banda australiana INXS, Helmut Newton. A The Beatles, en Abbey Road, Ian MacMillan, en una imagen ya más que mítica. La Leibovitz fijó su objetivo en Cindy Lauper, y Herb Ritts en Madonna. William Klein le puso «cara» al L«Love on the Beat», de Gainsbourg, e Irving Penn al «Tutu», de Miles Davis, en el que es uno de sus mejores retratos... Así podríamos seguir dando vueltas, a 45 rpm, y nombres de fotógrafos que han hecho portadas a grandes músicos del pop-rock. De esto va la exposición «Total Records», en Fotocolectania de Barcelona. Por Laura Revuelta