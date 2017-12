LIBROS José Luis Garci: «Joseph Mitchell es de los mejores cronistas de Nueva York» Quien se alzó con el primer Oscar a una producción española en la categoría de Mejor Película de Habla no inglesa revela a «ABC Cultural» sus hábitos lectores

Carmen R. Santos

La gran pasión de José Luis García Muñoz, conocido como José Luis Garci (Madrid, 1944), es el Séptimo Arte. Cinéfilo desde prácticamente su infancia, empezó como crítico cinematográfico y poco después se internaría por el mundo del guion, como el del mediometraje «La cabina», escrito junto a Antonio Mercero, que lo dirigió. El telefilme, protagonizado por José Luis López Vázquez, obtuvo una extraordinaria acogida y se alzó con un Premio Emmy Internacional.

Tras realizar varios cortometrajes, dirige su primer filme en 1977, «Asignatura pendiente», que se convirtió en uno de los mayores éxitos del cine de la Transición. A este filme le siguieron en 1978 y 1979 «Solos en la madrugada» y «Las verdes praderas». Un año después, con José Esteban Alenda, funda la productora Nickel Odeon, y en 1981 produce y dirige «El crack», extraordinario homenaje al cine negro y al escritor norteamericano Dashiell Hammett. Uno de los mayores aciertos de «El crack» -que tendrá una segunda parte en «El crack II»-, fue el descubrimiento de un Alfredo Landa alejado de sus papeles habituales.

«Volver a empezar» supone un antes y un después en su carrera al conseguir en 1983 el primer Oscar a una producción española en la categoría de Mejor Película de Habla no inglesa. Para el mismo premio fue nominado por «Sesión continua», «Asignatura aprobada» y «El abuelo», con lo que es el director español que más veces ha optado a esta distinción. Miembro de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood, entre sus películas se encuentran también «Canción de cuna», «La herida luminosa», «You're the One (una historia de entonces)» o «Luz de domingo», entre otras. En 2012, tras el estreno de «Holmes & Watson. Madrid Days», anunció su retirada del cine. Además del Oscar, a lo largo de su trayectoria se ha hecho acreedor de numerosos reconocimientos como varias medallas del Círculo de Escritores Cinematográficos, el Nacional de Cinematografía, o la Medalla al Mérito de las Bellas Artes.

Este mismo año ha recibido el Premio Mariano de Cavia por su Tercera «Hollywood Gil» con motivo de la muerte del director artístico Gil Parrondo. Porque José Luis Garci, paralelamente a su dedicación al cine, ha desarrollado una labor como ensayista, ámbito en el que ha publicado, entre otros títulos, «Morir de cine», «Solo para mis ojos» y «Noir».

Por otro lado, ha presentado y ha dirigido los programas televisivos «¡Qué grande es el cine!», «¡Qué grande es el cine español!» y «Cine en Blanco y Negro». Asimismo en 2016 debutó como director escénico con el montaje «Arte nuevo», formado por las piezas «Cargamento de sueños» de Alfonso Sastre, y «El hermano» de Medardo Fraile, nacidas en ese movimiento renovador nuestro teatro de los años cuarenta.

-¿Qué libro tiene entre manos o ha leído recientemente?

-«La fabulosa taberna de McSorley», de Joseph Mitchell, y «The Mystery of the Hanging Garden of Babylon», de Stephanie Dalley.

-¿Qué le llevó a elegirlos? ¿Qué le están pareciendo?

-Los dos son estupendos. Mitchell se ha ganado la fama de ser uno de los mejores cronistas de Nueva York; atesora la misma curiosidad y humor que Joe Liebling. Es decir, lo más. Por su parte, Dalley es una lumbrera de Oxford, especializada en textos cuneiformes y la persona que más sabe de culturas mesopotámicas y adyacentes. Su idea, que desarrolla como un filme de suspense, es que nunca estuvieron en Babilonia los Jardines Colgantes, y lo demuestra muy convincentemente. Sí existieron, pero, quizá, en Nínive o Nimrud.

-¿Se inclina por el libro en papel o electrónico?

-Papel. Ni siquiera tengo teléfono móvil. Lo electrónico me suena a Edison. Así están las cosas.

-¿Lee más narrativa, ensayo, poesía...? ¿Tiene algún género preferido?

-Desde hace unos años, ensayo, salvo algunas novelas de Arturo Pérez-Reverte.

-¿Autor/es de cabecera

-Además de los de todos, Shakespeare, Cervantes, Montaigne... Siempre me apetece leer a Hemingway, Borges, Capote, Nabokov, James M. Cain, García Márquez, Graham Greene -que, por cierto, fue un estupendo crítico de cine-; Somerset Maugham, Stefan Zweig, Chesterton… Y Baroja, Valle, Azorín, Gutiérrez Solana, Cela, Ramón, Pla, Umbral, González Ruano, Manolo Alcántara…

-¿Cuenta con algún rincón de lectura

No. Donde me pilla.

-¿Dedica a la lectura un tiempo específico?

-Debería, pero es difícil. No soy disciplinado. En verano, sí lo soy, y leo dos o tres horas todas las tardes.