FERIA DEL LIBRO ¿Qué libro comprará en la Feria? Distintas personalidades del mundo de la cultura y del espectáculo han aceptado el reto de ABC Cultural de apostar por un título y compartir su elección con los lectores del suplemento

FÉLIX DE AZÚAEscritor y académico

«Poesía reunida». Wallace Stevens. Lumen. 766 páginas. 24,90 euros.

Uno de los más grandes poetas del siglo XX, en perfecta edición bilingüe de Andreu Jaume. Se presenta como «reunida» pero es «poesía casi completa».

MANUEL BORJA-VILLEL Director del Museo Reina Sofía

«Siete cuentos morales». J.M. Coetzee. Literatura Random House. 128 páginas. 15,90 euros

Tengo muchas ganas de leer el último libro de Coetzee. Dio una conferencia hace dos años en el Reina Sofía, y tuve la oportunidad de hablar con él sobre algunos de los textos que se recogen aquí.

CÉSAR BRANDON Poeta

«Las hijas del capitán». María Dueñas. Planeta. 624 páginas. 22,50 euros

Me he propuesto como reto iniciar lecturas mucho más largas de las que leo. Me leí la sinopsis de esta novela de María Dueñas y me enamoré. Después del «Quijote», será el próximo mar en el que navegue.

ERNESTO CABALLERO Director del Centro Dramático Nacional

«En defensa de la Ilustración». Steven Pinker. Paidós. 736 páginas. 32 euros

Pinker nos recuerda que aquello de que cualquier tiempo pasado fue mejor, solo responde a una ensoñación literaria. El mejor antídoto contra el virus del derrotismo sombrón, quejoso y reaccionario.

RODRIGO CORTÉS Cineasta

«Relatos». Patricia Highsmith. Anagrama. 888 páginas. 24,90 euros

Me apetece mucho hacerme con esta recopilación de sus primeros libros de cuentos. Un poco de maldad nunca ha hecho mal a nadie.

MIGUEL DEL ARCODirector de escena

«La respiración». Alfredo Sanzol. Antígona. 158 páginas.15 euros

Invito a pasar por la caseta de Antígona, especializada en teatro contemporáneo. Allí encontrarán esta obra del Premio Nacional de Dramática 2017, cuya última pieza, «La valentía», acaba de estrenarse.

IRENE ESCOLAR Actriz

«Nada se opone a la noche». Delphine de Vigan. Anagrama. 376 páginas.19,90 euros

Trata un asunto muy presente en la vida de todos como es la relación entre una madre y su hija. Y lo hace de forma muy impactante.

ILDEFONSO FALCONES Escritor

«La mujer en la ventana». A. J. Finn. Grijalbo. 544 páginas.19,90 euros

«Thriller» apasionante y turbador, protagonizado por una mujer sola y vulnerable. Una novela muy «hitchcockiana».

CARLOTA FERRER Directora de escena

«Las hijas del capitán». María Dueñas. Planeta. 624 páginas. 22,50 euros

Leo poca novela, no tengo mucho tiempo y lo dedico a leer ensayo, libros sobre arte, poesía y teatro. Disfruté mucho «El tiempo entre costuras» y este me lo han recomendado amigas de fiar con las que comparto la afición de estar al día en mujeres escritoras.

LUZ GABÁS Escritora

«Macbeth». Jo Nesbø. Lumen. 640 páginas. 20,90 euros

Soy fan del detective Harry Hole, creado por Nesbø, y me apasiona Shakespeare: la mezcla de ambos universos me parece potente.

EVA G. SÁENZ DE URTURI Escritora

«Mi gran familia europea». Karin Bojs. Ariel. 496 páginas.22,90 euros

A través de la búsqueda genética de sus ancestros, la autora nos explica magistralmente los primeros 54.000 años de la Humanidad.

JOSÉ MARÍA GUELBENZU Escritor

«Las máscaras del Dios». vol. III. Joseph Campbell. Atalanta. 744 páginas. 33 euros

Forma parte del más completo y apasionante trabajo existente sobre Mitología Universal (cuatro volúmenes), un estudio comparativo que Campbell emprendió con la intención de mostrar el fondo común de todos los mitos como metáforas de una espiritualidad superior.

GONZALO GINER Escritor

«El genio». Dieter Eisfeld. Volcano. 208 páginas.19,50 euros

Una novela fascinante que recoge la sorprendente biografía de Yan Zabor, un desconocido científico de la talla de Einstein o Galileo.

EMILIO GUTIÉRREZ CABA Actor

«Cine y navegación». Fernando de Cea Velasco. Berenice. 400 páginas. 23 euros

Su autor une sus dos profesiones, marino y crítico de cine, en este estupendo trabajo que analiza filmes clásicos y modernos.

BORIS IZAGUIRRE Escritor

«Malandar». Eduardo Mendicutti. Tusquets. 320 páginas. 18 euros

De nuevo, Mendicutti convierte Sanlúcar de Barrameda en protagonista de una historia llena de luz, humor y sabiduría , escrita de forma deliciosa.

ÍÑIGO MÉNDEZ DE VIGO Ministro de Cultura

«Alexander». Luis de Carlos. Crítica. 664 páginas. 34,90 euros

Luis de Carlos ha resucitado a Alejandro Farnesio con una obra escrita con pasión y por pasión; una narración histórica minuciosa y potente de una etapa fascinante de la Historia de España.

JAVIER MORO Escritor

«El Proyecto Esposa». Simsion Graeme. Salamandra. 320 páginas.17 euros

Lo leí en inglés, pero me gustó tanto que quiero leerlo de nuevo. La historia del profesor que quiere controlar su vida emocional es conmovedora y divertida.

ELVIRA NAVARRO Escritora

«Trilogía de la guerra». Agustín Fernández Mallo. Seix Barral. 496 páginas. 21 euros

Mis euros van, entre otros libros, a esta novela que ha conseguido la aclamación crítica, y porque es un autor que nunca me ha decepcionado.

PEPÓN NIETO Actor

«Algunas razones». Paco Tomás. Autoedición. 189 páginas.18 euros

Me identifico con la opinión de Paco Tomás y le oigo en «Wisteria Lane». Creo que es una voz muy importante de nuestro tiempo.

BORJA ORTIZ DE GONDRA Dramaturgo

«#malditos16». Nando López. Antígona. 96 páginas. 10 euros

El teatro también se lee, y tengo muchas ganas de degustar reposadamente el texto de esta obra que fue para mí el mejor espectáculo teatral de 2017.

JOSÉ SACRISTÁN Actor

«La ofrenda». G. Martín Garzo. Galaxia Gutenberg. 302 páginas. 19,90 euros

Me gusta mucho Martín Garzo, y en la portada está mi querida Julia Adams, huyendo de «El monstruo de la laguna negra», que es una de mis películas favoritas.

FERNANDO SAVATER Filósofo

«Ideas o creencias». Andoni Unzalu. Catarata. 128 páginas. 14 euros

El autor ha sido diputado en el Parlamento vasco. Desmonta con eficacia el discurso del nacionalismo vasco y su postura más que ambigua ante el terrorismo.

JAVIER SIERRA Escritor

«La batalla de Teruel». David Alegre. La Esfera de los Libros. 520 págs. 23,90 euros

Historia objetiva del más duro enfrentamiento armado de la Guerra Civil, que, además, se desarrolló en los paisajes de mi infancia.

CARLOS SOBERA Actor

«La llamada de la tribu». Mario Vargas Llosa. Alfaguara. 320 páginas. 18,90 euros

Me entusiasma Vargas Llosa, y este libro es un análisis muy interesante sobre el liberalismo.

FERNANDO TEJERO Actor

«4 3 2 1». Paul Auster. Seix Barral.960 páginas. 23,90 euros

Presiento que me reencontraré con el mejor Auster, al que sigo.