Libros, arte, cine, música y teatro: la agenda cultural de la semana

El «encierro» de Father John Misty

Father John Misty

Joshua Tillman (alias Father John Misty) reaparece en su escudería Sup Pop / Bella Union con nuevo disco, el cuarto en su carrera. God's Favorite Customer presenta diez canciones compuestas en un peculiar encierro de seis semanas en una habitación de hotel. Cada una tiene vida propia, piezas sueltas de carácter autorreflexivo, pirandelliano: en busca de autor. Cual Borges, riza el rizo al entrar en un universo paralelo llamando a una Mr. Tillman; en otro momento se pregunta si no será mejor aceptar que no hay dioses ni encima ni debajo del escenario. Hay también dosis, ácidas eso sí, de autoaceptación, pensando si, al cabo, de las desilusiones también se aprende. Por ÁLVARO ALONSO.