Un Madrid de diseño

Muchos han sido los flancos que La Fábrica como empresa de gestión cultural ha abordado hasta ahora: la fotografía con PHotoEspaña, que el pasado año cumplió XX ediciones; los libros con el Festival Eñe; el cine con el NotodoFilm Festival... Sin embargo, y aunque así lo reconoce Álvaro Matías, una de las cabezas más visibles de su staff, el del diseño, pese a formar parte de su adn como institución, era aún un ámbito por explorar.

Sus posibilidades como modelo de negocio parecen vislumbrarse ahora con la puesta en marcha de un festival más de su firma, el Madrid Design, que nace con el grandilocuente reto de situar a Madrid (y a España) en el mapa mundial de la disciplina, aunque, de forma más prosaica, de lo que se trate sea de recalar en el copioso caladero de amantes y curiosos del arte que en febrero ya no dan abasto ante la inflación de ferias y eventos que abarrotan la agenda pasado su ecuador.

Madrid Design Festival llega ocupando todo el mes y repitiendo miméticamente un modelo, el de PHotoEspaña, que tantos éxitos les dio y que ahora se encuentra en horas bajas. Se contará así con un sector oficial y otro off; con sus exposiciones (unas 50 en unas 30 instituciones públicas) y sus charlas y ponencias; apostando también por lo participativo («algo extraño cuando arrancó PHE -recuerda su presidente, Alberto Anaut- pero imprescindible dos décadas después») y lo transversal, de forma que aquí se convoca al diseño, pero también a la arquitectura, a la gastronomía, al arte, a la comunicación... Estos son los platos fuertes de una primera convocatoria cuyo presupuesto es de 500.000 € y que reunirá a más de 320 profesionales.

Jaime Hayon

1. HOMENAJE A JAIME HAYON. El festival dirigido por Álvaro Matías cuenta con un comité asesor conformado, entre otros por Juan Herreros, Izaskun Chinchilla, profesionales como Fernando Gutiérrez (responsable de su imagen gráfica), Toni Segarra (a quien se debe su campaña de comunicación y su lema «Rediseñar el mundo») y Ana Domínguez Siemens. Esta última es también la comisaria de la gran mirada retrospectiva de esta edición, la que se dedica al diseñador Jaime Hayon en el Fernán Gómez. Un repaso a los hitos de un estudio que abrió en el año 2000, incidiendo en aquello a lo que menos atención se le suele poner del proceso creativo: el paso de la idea al objeto, de ahí los llamativos «gabinetes de curiosidades» del recorrido, donde el visitante entra en contacto con referentes, influencias, ideas fallidas...

2. ENTRE VINILOS Y ELECTRODOMÉSTICOS. La de Hayon no será la única cita en el Centro Cultural de la Villa. De hecho, el Fernán Gómez se eleva como principal sede expositiva del festival, y la inauguración de sus expos el día 6, pistoletazo de salida de todo el proyecto. Allí se desarrollarán dos sugestivas propuestas corales. De un lado, un recorrido cronológico por la historia de los electrodomésticos (objetos de uso tan cotidiano como imprescindible hoy) a partir de ejemplares de la colección Alfaro Hofmann. Por otro lado, Vinilygráfica dibujará el desarrollo del diseño gráfico aplicado a la industria musical desde las 300 portadas de grupos y solistas míticos que dejaron su imagen en manos de Juan Gatti, Andy Warhol o Reid Miles, entre otros.

Vídeo de Jennifer Steinkamp (F. Telefónica)

3. EL BOSQUE DE STEINKAMP. En ese deseo de hermanar el diseño con otras disciplinas, la Fundación Telefónica se transforma desde el 23 de febrero en un bosque digital. Hasta cinco vídeoinstalaciones congrega allí la nortemaericana Jennifer Steinkamp, una artista que gusta de transformar la arquitectura a través de animaciones digitales, con el mundo vegetal como telón de fondo. Su Naturaleza digital, en Madrid, es también un homenaje a la pasión botánica de Marie Curie y un canto a los movimientos hipnóticos y cambios de color de las formas de vida vegetales.

Alfombra «Day by day», de mischer’traxler

4. «¡VIVA LA DIFERENCIA!». Marquen el 16 de febrero como fecha desde la que acercarse a CentroCentro. Allí, ¡Viva la diferencia! (de nuevo, tutorizada por Ana Domínguez) es una exposición sobre la customización y la lucha contra la estandarización de los objetos, una de las principales inquietudes del diseño actual. Una batalla en la que las nuevas tecnologías son una excelente herramienta, tal y como demuestran algunos de los 30 proyectos internacionales seleccionados: de objetos cuya producción depende de los gustos de su audiencia, a lámparas con millones de posibilidades cromáticas, lo que dificulta repetirse.

«Gran sala comunal», de Romley (Museo ABC)

5. A RITMO DE JAZZ. El festival arrancó esta semana con acordes musicales en el Museo ABC. Allí, y hasta el 4 de marzo, contamos como banda sonora con A ritmo de jazz. Art Decó en la Colección ABC. Una muestra con Penagos, Bartolozzi o Sáenz de Tejada como anfitriones, para ilustrar las claves de esta corriente estilística, una de las más sugestivas del siglo XX. Según la crítica, la mayor aportación española a lo déco fue la gráfica, y de eso sabe mucho la Colección ABC. Anímense a (re)descubrirla.

Uno de los retratos femeninos de Sorolla

6. SOROLLA Y LA MODA. El Museo Thyssen propone una nueva manera de aproximarse a la producción de Joaquín Sorolla: analizando la evolución de la moda en sus retratados. El comisario de la cita (desde el 12 de febrero), es Eloy Martínez de la Pera. Él destaca cómo esta disciplina era del gusto del pintor, de forma que en sus lienzos se esmeró en sus detalles. Por su parte, el Museo de Artes Decorativas reunirá 80 piezas originales de joyería contemporánea de 18 autores. Este centro, junto a otros como el Arqueológico, el Museo del Romanticismo o el Lázaro Galdiano, propondrán recorridos por sus colecciones que atienden al diseño.

7. EN EL ESPACIO URBANO. No toda la oferta quedará encerrada entre cuatro paredes. Diferentes puntos de la ciudad (pues el objetivo de la cita es mapearla) contarán con instalaciones específicas que dialoguen con los contextos: Montaña de la Luna, un taller de diseño de Enorme Studio en Torres Acosta; la propuesta de Nacho Carbonell para la Central de Diseño de Matadero o el proyecto del director de diseño de Ikea, Marcus Engman, para la Neomudéjar, son algunos ejemplos.

Sauna finlandesa en el Hotel Only You

8. HELSINKI, CIUDAD INVITADA. No hay festival que se precie que no le haga un guiño a otras latitudes. Sin duda, los nórdicos llevan el diseño en su adn, y Finlandia es mucho más que Alvar Aalto. El hotel Only You Atocha se convierte en embajada del que llegue de Helsinki (con el permiso del Museo ABC, sede de un ciclo de conferencias), y allí, además de su moda y su gastronomía (junto al chef Jyrki Tsutsunen), se podrá vivir la experiencia de probar una sauna finlandesa de verdad.

Ronan & Erwan Bouroullec

9. PROGRAMA PROFESIONAL. El Festival quiere ser punto de encuentro para los profesionales del sector, y para ellos se ha creado un detallado pograma de conferencias, talleres y encuentros, con el COAM como base. Éste será la sede del 14 al 16 de las más de cien horas de MadridDesignPro, en las que unos 70 agentes de diferentes disciplinas pondrán en valor la capacidad transformadora del diseño. Cada año, el festival invitará a una escuela. Ese privilegio recae ahora en el London College. Pero hay más: jornadaOff Topic sobre gastronomía en Medialab; Question Marks, sobre la evolución de las marcas, con Quico Vidal en el Club Matador; recorridos por estudios organizados por ID... Y reflexiones sobre el futuro de la técnica en el Círculo en el Día D.

«Stone collection», de Mosaista

10. FESTIVAL OFF. Es aquí donde se descubrirá el verdadero músculo de la disciplina en la ciudad porque sus propuestas no son «importadas», sino que dibujan el día a día de la relación de Madrid con el diseño, su tejido y su potencia. Hasta 40 espacios se suman a la primera edición. Anímense a conocer de primera mano las propuestas de Mosaista, Estudio Báltico, _2B SPACE TO BE y Colectivo La Cosa.