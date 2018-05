CÓMIC «Lo que más me gusta son los monstruos»: grafica de novela dibujada a bolígrafo El debut de la ilustradora Emil Ferris en el cómic de formato largo es una historia de misterio y pubertad que homenajea a los cómics de horror de los años 60

Rodrigo Fresán

Vaya por delante que quien firma esta reseña nunca creyó ni se tomó demasiado en serio todo eso de «novela gráfica». Para él, «La balada del Mar Salado» (1967) de Hugo Pratt no fue otra cosa que –leída y mirada y admirada en el momento de su estreno–la buena nueva de una aventura del Corto Maltés mucho más larga de lo habitual. De igual manera, al ser reeditada en formato libro, «El Eternauta» (1957-59) de Oesterheld/Solano López era algo que originalmente había sido publicado por entregas y de pronto todo junto. Pero en 1978 Will «The Spirit» Eisner publicó la muy celebrada «Contrato con Dios» y ya no hubo modo de contener la histeria del concepto. De pronto, todos querían ser novelistas gráficos.

Y, de acuerdo, tanto «Maus» (1986, ganadora de un Pulitzer) de Art Spiegelman, como «Watchmen» (1986-87) de Dave Gibbons y Alan Moore (quien siempre despreció lo de «novela gráfica» como «puro marketing»), o «Batman: El regreso del Caballero Oscuro» (1986) de Frank Miller eran obras formidables y cumbres del cómic. Pero también, en todo caso, eran tramas que bien podrían haber sido novelas a secas sin necesidad de acompañamiento de dibujos.

EC Comics y Goya

Lo que lleva a afirmar que este portento que es «Lo que más me gusta son los monstruos» –debut por todo lo alto de Emil Ferris (Chicago, 1962)– sí es una novela gráfica. Porque resulta impensable imaginarla en otro estilo y formato (más allá de que Sam «American Beauty» Mendes ya la tenga en carpeta para filmarla) que no sea el de las viñetas dibujadas con bolígrafos Bic de colores, polimorfas y perversas (evocando e invocando claramente los horrores «pulp-gore» de «Tales from the Crypt» y «The Vault of Horrors» sin por eso privarse de Goya o de Grosz o de Dix), que no dejan de sorprender a cada vuelta de página, y cuya edición/traslación más que traducción española es más que digna de elogio.

Y lo que cuenta «Lo que más me gusta...» (como reproduciendo facsimilarmente su bloc de notas autobiográfico) es la pubertad de Karen Reyes, claro y oscuro alter-ego de Ferris. Una niña creciendo en los turbulentos y febriles años 60 en Chicago (con «inserts/flashbacks» de la Alemania nazi) y en el ojo del huracán de una familia arrasada (madre enferma, hermano mayor con un gran talento para meterse en problemas, ella misma maltratada en la escuela y un amplio reparto de vecinos secundarios un tanto «freaks»), fan de las películas de terror, sintiéndose detectivesca niña-lobo, y obsesionada por la muerte/asesinato en cuarto cerrado de una vecina del piso de arriba: la sobreviviente al Holocausto Anka Silverberg, a la que Karen convierte en su fetiche y tótem y Laura Palmer particular. Todo fluyendo como una muy extraña cruza entre Henry Roth y William S. Burroughs y Donna Tartt.

Esta sí es una verdadera novela gráfica, ya que es imposible imaginarla en otro formato

La historia de Ferris y su libro es igualmente «imaginativa»: en el 2001 quedó paralítica por la picadura de un mosquito exótico y todopoderoso y, recuperando sus movimientos muy lentamente, trabajó durante seis años en «Lo que más me gusta...» Rechazado por más de cuarenta editoriales, finalmente se imprimió en China y la edición completa fue confiscada en Panamá al quebrar la compañía naviera dueña del barco en el que viajaba rumbo a Estados Unidos hasta que en 2017, «Lo que más me gusta...» llegó a buen puerto y fue recibida con fuegos artificiales, premios varios y buena ubicación en las listas de «best-sellers». Y, sí, de nuevo, por fin: novela gráfica.

Para agosto de este año se ha anunciado ya la publicación de su segunda y última parte, por lo que –nunca mejor dicho– esta reseña (continuará...) en el siguiente episodio o, perdón, capítulo de esta novela. Gráfica.