Lo mejor de 2017: Ensayo

Múltiples puntos de vista confluyen en la mirada de la autora sobre personajes que tantas hagiografías o críticas han reducido a un esbozo. Una frase de Hitler, «mis pasos recorren, con la seguridad de un sonámbulo, el camino que me ha puesto delante la providencia», resulta intercambiable entre algunos de los personajes evocados. La traducción es magnífica y los capítulos sucesivos dejan al lector impactado por lo que la autora llama con sarcasmo «sobresaltos de familiaridad» . Su libro alumbra la interacción entre los individuos y el mundo. La indeterminación de la existencia humana parte de la capacidad que todos poseemos para obrar bien o para obrar mal. Para esto sirve la Historia. Pese a todo, aprendemos que todo tiempo pasado no fue mejor. Por Manuel Lucena Giraldo

Gerwarth señala que los diferentes caminos hacia la paz no tuvieron que ver tanto con las experiencias combatientes de la Gran Guerra como con la manera en que ésta terminó para los vencidos, en forma de derrota, de derrumbe imperial o de turbulencias revolucionarias. Aunque Europa vivió una efímera estabilización entre 1924 y 1929, el cúmulo de problemas no resueltos entre 1917 y 1923 volvió a aflorar tras el estallido de la Gran Depresión, abocando al continente y al mundo a otro conflicto armado, aún más violento. De todo ello trata este libro, de lectura apasionante , que nos brinda claves para entender los problemas vinculados al pasado más inmediato. Por Eduardo González Calleja

No ha habido país que haya sufrido tanto como Rusia en el siglo XX. La revolución soviética fue un cataclismo a partir del que Rusia y las naciones del viejo imperio ya no dejaron de rodar en una historia muy dolorosa para quienes la padecieron, pero apasionante para quienes intentan analizarla. La bibliografía de la revolución bolchevique abunda en tochos académicos. Pero quien desee un examen de la revolución para el lector de a pie, lúcido, sintético , donde no hay ni una sola frase sin intención, debe leer «Breve historia de la Revolución rusa», de Mira Milosevich .

«Ensayos escogidos», Chesterton nos invita a la felicidad

El escritor británico G. K. Chesterton (1874-1936)

«Ensayos escogidos». G. K. Chesterton. Selección de W. H. Auden Acantilado, 2017. 318 páginas. 22 euros

Chesterton es uno de los más grandes escritores del siglo XX. Borges lo admiraba como a pocos. Novelista, poeta, ensayista, articulista y crítico literario, es también un profundo pensador, crítico de los extravíos de la sociedad moderna. Esta selección de ensayos recoge una excelente muestra de su labor como pensador y crítico literario. De los tres asuntos dominantes en su obra ensayística -la literatura, la política y la religión-, predomina aquí la primera. Chesterton no reduce la literatura a puro formalismo. No podría hacerlo quien, como él, profesa un catolicismo genuino. No hay estética sin ética. Ante sus críticas demoledoras al imperio del dinero y de los grandes negocios, algunos han querido ver en él a un socialista, pero no lo es. Es más bien un conservador, crítico de las grandes ideologías, entre ellas el socialismo.

Su labor como crítico literario es genial. Casi nunca se equivoca, ya se trate de Chaucer, Stevenson, Milton, Shaw... La literatura es, para él, el reino de la imaginación. En «La ética en el país de los elfos» declara que su propio patrón imaginativo se basa en los cuentos de hadas. Por eso tiene razón W. H. Auden cuando afirma que Chesterton no está hecho para quienes Andersen o los hermanos Grimm significan poco o nada. En suma, para todos aquellos que han borrado al niño que fueron. Tal vez el sentido de su propia obra (y, por lo tanto, de su vida) pueda resumirse en la frase en la que condensó «El sueño de una noche de verano» de Shakespeare: «El misticismo de la felicidad». Esta es la invitación a quien lea estas páginas. Por Ignacio Sánchez Cámara