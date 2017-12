LIBROS Méndez de Vigo, Aramburu, Elvira Roca... recomiendan qué libro regalar esta Navidad Decía Borges que se sentía más orgulloso de las páginas que había leído que de las que había escrito. Haga que sus familiares y amigos se sientan felices con sus lecturas, obsequiándoles un buen libro. Personalidades de distintos ámbitos les sugieren algunos

Carmen R. Santos

Seguir 20/12/2017 01:21h Actualizado: 20/12/2017 01:21h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Íñigo Méndez de Vigo, ministro de Cultura

«Diarios 1956-1983». Jaime Gil de Biedma. Edición de A. Jaume. Lumen. 672 páginas. 24, 90 euros.

«Los "Diarios" de Gil de Biedma nos permiten tener una visión más concreta de uno de los poetas más notables del pasado siglo. Por otro lado, recomiendo también el número de octubre-noviembre de "El Cronista del Estado Social y Democrático de Derecho", dirigida por don Santiago Muñoz Machado, titulado "¿Cataluña independiente?", donde se aportan artículos escritos por los más renombrados juristas españoles».

Fernando Aramburu, escritor

«Obras completas». Félix Francisco Casanova. Demipage. 702 páginas. 27 euros.

«Las "Obras completas", de Félix Francisco Casanova, recogen todos los escritos del joven poeta canario, fallecido en 1976, a los dieciséis años. El volumen se completa con una colección de fotografías hasta hace poco inéditas y una serie de documentos de enorme y revelador interés. A ello se añade que es un libro estupendamente editado de un autor inusual, eternamente joven y para siempre genial».

José Luis Garci

José Luis Garci, cineasta

«Servidumbre humana». Somerset Maugham. Debolsillo. 664 páginas. 12,95 euros.

«"Servidumbre humana", de Somerset Maugham, es una de las mejores novelas del siglo XX, escrita por un verdadero gigante de la literatura, además de genial dramaturgo, excepcional cuentista, imbatible cronista de viajes y asombroso ensayista dotado de una amenidad desconocida en el género. Según la leyenda, los martinis que preparaba en su Villa Mauresque eran mejores que los de Martín Ferrand y Alfredo Landa».

Alberto Núñez Feijóo, presidente de la Xunta de Galicia

«La cuarta revolución industrial». Klaus Schwab. Debate. 224 páginas. 17,90 euros.

«La lectura ha de proporcionarnos dos cosas: divertirse y aprender. Los libros en los que se aprende poco no me interesan. Hay muchos libros y poco tiempo. Klaus Schwab, fundador del Foro Económico Mundial, reflexiona sobre cómo las nuevas tecnológias están cambiando nuestra cotidianidad, la forma en la que trabajamos o nos relacionamos, y nos da las claves para comprender mejor esta nueva revolución».

Javier Gomá, director de la Fundación Juan March

«Pastores de Belén». Lope de Vega. Cátedra. 616 páginas. 18,60 euros.

«"Pastores de Belén", de Lope de Vega, es una novela pastorial -tan a la moda en el siglo XVI-, pero en este caso a lo divino. Novela de un gran clásico del Siglo de Oro, al que quizá la potencia de su obra teatral ha relegado su producción en otros géneros. En "Pastores de Belén" recrea un motivo navideño con una excelente prosa, sencilla y llena de encanto, adornada con poemas de muchos quilates, convirtiéndose en un magnífico ramillete de villancicos y canciones de cuna».

Stanley G. Payne, hispanista

Stanley G. Payne

«1936. fraude y violencia en las elecciones del Frente Popular. Manuel Álvarez Tardío y Roberto Villa García. Espasa. 656 páginas. 24,90 euros.

»Es el libro del año para 2017 en el ámbito de la Historia contemporanea. El excelente trabajo de Álvarez Tardío y Villa García, "revisionista" en el mejor sentido de esta palabra, aporta la primera investigacion exhaustiva de las fuentes primarias. Estudio clave e imprescindible sobre las elecciones mas importantes en la historia de España antes de 1977».

Fernando Savater, filósofo

«El espíritu de la navidad». G. K. Chesterton. Prólogo de José Julio Cabanillas. Espuela de Plata. 224 páginas. 17,90 euros.

«Cualquier pretexto es bueno para leer o releer a Gilbert K. Chesterton. En este volumen se recopila prácticamente todo lo que escribió el gran autor británico sobre la Navidad, incluida una breve pieza teatral. La obra está repleta de reflexiones ingeniosas, humorísticas y tiernas en torno a una fiesta que para la mayoría ya es solamente el nombre de una compulsión comercial».

Alicia Giménez Bartlett, escritora

«Un libro de mártires americanos». Joyce Carol Oates. Alfaguara. 824 páginas. 23,90 euros.

«Joyce Carol Oates es la eterna candidata al premio Nobel. Que se lo concedan o no resulta irrelevante para mí, aunque no sé si ella pensará igual. A mí lo que me importa es disfrutar de sus novelas, entre las que se encuentra títulos como "La hija del sepulturero". La intensidad emocional e intelectual de Joyce Carol Oates sigue palpitando en "Un libro de mártires americanos", monumental historia, donde recorre la vida de dos familias muy distintas en la Norteamérica de hoy».

Dolores Redondo, escritora

Dolores Redondo

«De qué hablo cuando hablo de escribir». Haruki Murakami. Tusquets. 304 páginas. 19,90 euros.

«Este ensayo de Murakami supone el auténtico y delicioso placer de poder penetrar y escudriñar en la mente de un escritor como él, explorando la complicación de la sencillez del pensamiento de uno de los hombres más enigmáticos del mundo literario. Aquí, sin embargo, el gran autor japonés comparte su experiencia en cuanto a lector y escritor».

Luis Landero, escritor

«Diario del viaje de un naturalista alrededor del mundo». Charles Darwin. Espasa . 760 páginas. 20 euros.

«"Diario del viaje de un naturalista alrededor del mundo", de Darwin, une de un modo maravilloso la mirada científica, el encanto de las antiguas aventuras y la belleza de un lenguaje preciso y natural, demostrando a su autor, no hay que perderle de vista como escritor. Recoge el periplo que un joven Darwin llevó a cabo entre 1831 y 1835 a bordo del Beagle».

María Elvira Roca Barea, historiadora

«Contra el separatismo». Fernando Savater. Ariel. 96 páginas. 9,95 euros.

«Texto breve y clarificador sobre los peligros que entraña el separatismo. Lo recomiendo sobre todo para gente joven, para que los padres se lo regalen a sus hijos adolescentes. Savater siempre ha tenido el don de hacerse entender por la juventud y es importante que sepamos hacer comprender a nuestros jóvenes la importancia de defender la Ley común que nos hace convivir por encima de la animalidad tribal».

Félix de Azúa, académico de la RAE

Félix de Azúa

«Ensayos». Michel de Montaigne. Acantilado. 1.736 páginas. 58 euros.

«Creo que uno debe regalar aquellos libros que difícilmente se los compraría nuestro elegido para recibir el obsequio. El que recomiendo es muy extenso, algo caro, y suele dar pereza comprarlo. Y en cambio, es imprescindible. Esta edición de la obra Montaigne,creador del ensayo moderno, sigue la de 1595 de Marie de Gournay, y encierra un especial rigor. Está enriquecida con un prólogo del escritor y profesor Antoine Compagnon».

María Dueñas, escritora

«La vida perra de Juanita Narboni». Ángel Vázquez. Seix Barral. 320 páginas. 18 euros

«Gran acierto la reedición de la gran novela de Ángel Vázquez sobre su Tánger natal, que se convirtió en una obra de culto. Un monólogo desgarrador, rabioso y disparatado que transita entre la decadencia de la protagonista y el ocaso de los tiempos más espléndidos de la ciudad. Ángel Vázquez construye en la desolada solterona Juanita, un personaje espléndido y poliédrico. Una novela audaz, cuya recuperación no debe pasar desapercibida».

Julia Navarro, escritora

«Berta Isla». Javier Marías. Alfaguara. 552 páginas. 21,90 euros.

«"Berta Isla", de Javier Marías, es una novela extraordinaria, una de las mejores de su autor o incluso me atrevería a decir que quizás la mejor. Me la he leído en un par de días. No podía dejarla, estaba completamente subsumida en la compleja relación amorosa entre Berta Isla y Tomás Nevinson. Admiro la capacidad del autor de títulos como la trilogía "Tu rostro mañana" para ahondar en lo más recóndito del ser humano. Sin duda, ya se ha convertido en un "clásico"».

Lorenzo Silva, escritor

Lorenzo Silva

«Prohibido nacer». Trevor Noah. Blackie Books. 328 páginas. 19,90 euros.

«"Prohibido nacer", de Trevor Noah -una de las caras más conocidas de la sátira política estadounidense más ácida-, son unas memorias de alguien muy joven, nacido en una familia pobre en la violenta Sudáfrica del apartheid, que para variar merecen mucho la pena. Por su reflexión sobre la identidad, la lengua, el mestizaje, la soledad, el dolor y la risa, entre otros muchos asuntos de primer orden que aborda».

Juan Marsé, escritor

«El pie de la letra». Jaime Gil de Biedma. Lumen. 704 páginas. 23,90 euros.

«Jaime Gil de Biedma, además de un poeta imprescindible, fue un gran prosista y un lúcido crítico literario, capaz de abordar con la misma brillantez a autores como Lord Byron o T. S. Eliot. En este volumen, junto a la calidad de los ensayos reunidos por Andreu Jaume, me sorprendió el texto que Gil de Biedma dedicó a mi novela "La muchacha de las bragas de oro": releído al cabo de los años es de lo mejor que se ha escrito sobre esa novela por su rigor crítico».